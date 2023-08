10 alimentos con más vitamina C: Le ganan a la naranja

La vitamina C, conocida como ácido ascórbico, cumple muchas funciones importantes en el cuerpo. Esta vitamina es una de las más populares, sobre todo, cuando se trata de fortalecer el sistema inmunológico. Pero, ¿Cómo obtener vitamina C naturalmente? ¿Cuál es la fruta que contiene más vitamina C? ¿Cuál es el alimento más rico en vitamina C? Muchas personas responderían esta pregunta diciendo "la naranja", ya que es uno de los alimentos ricos en vitamina C con mayor fama, sin embargo, la respuesta parece ser otra.