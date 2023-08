El síntoma número 1 de Alzheimer que nadie debe ignorar

¿Cómo comienza el Alzheimer? ¿Cuáles son los síntomas del Alzheimer? ¿Cuáles son los primeros síntomas de la demencia? El Alzheimer es el tipo más recurrente de demencia. Un gran porcentaje, se cree que el 70 por ciento, de los casos de demencia son por Alzheimer. Esta enfermedad no se detiene, cuando aparece sigue avanzando y los síntomas se agravan. Ahora, si bien hay varios signos que pueden hacer que se sospeche de Alzheimer, hay uno en particular que es el síntoma más común y el número de 1 de la enfermedad de Alzheimer. Importante no ignorarlo. Pero, primero...