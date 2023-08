Alzheimer: El alimento conocido que todos deberían evitar

Este tipo de alimento también se ha asociado con el aumento de riesgo de otras enfermedades, como hígado graso, colesterol alto, enfermedad cardiovascular, cáncer de colon, cáncer de próstata y más.

Pero, específicamente cómo afecta el consumo de carne procesada al cerebro.

Alimento malo para el cerebro

Varios estudios han relacionado el consumo de carnes ultraprocesadas con efectos negativos en la salud cognitiva.

El sitio especializado Eat This, Not That (ETNT) dice que, por ejemplo, un estudio reciente publicado en el European Journal of Nutrition mostró que aquellos que comían más carnes ultraprocesadas y otros alimentos mostraban una menor capacidad para realizar ciertas pruebas.

El Dr. Dale Bredesen, MD, investigador en neurociencia y experto en enfermedades neurodegenerativas, también lo advierte en ETNT.

"Lamentablemente, las carnes que contienen nitratos y nitritos, como las salchichas, el jamón y los fiambres, aumentan el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, así como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes", indicó.

Es por eso que ETNT ha situado los perros calientes entre los peores alimentos para la salud del cerebro. "Puede estar causando estragos en la salud de su cerebro, especialmente si no está equilibrando su consumo de carne procesada con alimentos que apoyan la salud del cerebro como el salmón, las nueces y las verduras verdes", dicen.

La recomendación para prevenir el Alzheimer es comer granos integrales, vegetales de hoja verde, pescado, frutas, frutos secos, aceite de oliva, y otros alimentos saludables para el cerebro.

¿Cómo es una persona con Alzheimer?

Ahora bien, los síntomas de Alzheimer pueden variar dependiendo de la persona. En ese sentido, el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido, describe los siguientes síntomas de Alzheimer:

Confusión, desorientación y perderse en lugares familiares

Dificultad para planificar o tomar decisiones

Problemas con el habla y el lenguaje

Problemas para moverse sin ayuda o realizar tareas de cuidado personal

cambios de personalidad, como volverse agresivo, exigente y desconfiado de los demás

Alucinaciones (ver u oír cosas que no existen) y delirios (creer cosas que no son ciertas)

Bajo estado de ánimo o ansiedad

Es importante consultar al médico lo antes posible, en caso de que se presenten estos síntomas.

---------------------

Más contenido de Urgente24

Estos 5 alimentos comunes son una amenaza para tu colesterol

Argentina más cerca de la droga inyectable para la obesidad

Cálculos renales: Evite este alimento antes de que sea tarde

El superalimento que baja la glucosa después de la comida

Así es como se puede sospechar de Alzheimer por el olfato