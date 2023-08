No se puede mostrar esta orfandad ante la población, esta especie de acefalía en la práctica No se puede mostrar esta orfandad ante la población, esta especie de acefalía en la práctica

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fnicogallaok%2Fstatus%2F1693955440705417356&partner=&hide_thread=false Aníbal Fernández evitó llamar saqueos a los robos grupales ocurridos en distintas provincias, aunque aseguró que "hay quienes incentivan" asaltos "para generar confusión en el país". "No es por hambre", dijo a @cnnradioarg. pic.twitter.com/3B1fhU8Ci7 — Nicolás Gallardo (@nicogallaok) August 22, 2023

"¿Quién está gobernando? ¿Por qué no habla la Vicepresidenta? La jefa del movimiento, la que lo puso a Alberto ahí, la que lo está poniendo a Massa ahora, la principal actora política. ¿Por qué no habla? ¿Por qué no nos hacen sentir que hay alguien al mando mientras está sucediendo todo esto?", lanzó indignado el periodista militante.

Por otro lado, Navarro destacó que es un error ubicar a Sergio Massa a cargo de la crisis, puesto que se trata de "un candidato que salió tercero".

Acá hay un problema política que se va agravando. Para los argentinos el dólar subiendo es desestabilización, para los argentinos saqueos es desestabilización (...) Es muy serio, es muy grave. ¿Quién está cargo, quién maneja, quién conduce, quién es la autoridad en este país? Por favor, me da vergüenza decirlo. Pongan la cara

"Sabemos que la derecha es capaz de hacer cualquier cosa. Te sube el precio del dólar, te sube el precio de los alimentos, te arma saqueos, te arma de todo. Bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer frente a eso? ¿Qué va a hacer el movimiento popular?", concluyó Navarro.

---------

Más contenido en Urgente24:

Esmeralda Mitre en La Nación y olvidó a los K: Guiño a Milei

Nicky Caputo redobla la apuesta por el ambicioso proyecto del puerto de TdF

BRICS: Medio Oriente y Asia unidos para mundo multipolar

Villa María: Accastello candidato, intendente K recalcula

Milei: "La justicia social es aberrante, convierte a la sociedad en saqueadores"