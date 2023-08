Villa María: Accastello candidato, intendente K recalcula

Sin embargo, tras largas semanas de negociaciones y con una causa de violencia de género encima, Gill tuvo que ceder la unidad a la voluntad de Juan Schiaretti. Algo que no implica que la interna esté cerrada. "Querida familia de Villa María, para los que no me conocen, soy Eduardo Accastello, actual ministro de Industria de la provincia. Pese a trabajar en Córdoba capital, vivo en Villa María, la ciudad que amo y de la cual tuve el honor de ser elegido intendente tres veces", sostuvo en el anuncio el nuevo candidato.