El breve mensaje que grabó Alberto Fernández por el ingreso a los BRICS

Mensaje del presidente Alberto Fernández sobre la incorporación de Argentina a los BRICS.

El mensaje de Gabriela Cerruti

"El grupo de economías emergentes BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) ha acordado el ingreso en el bloque de Argentina, Arabia Saudí, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán", había anunciado antes desde su cuenta de Twitter Gabriela Cerruti, quien además sostuvo que "comienza una nueva era en el protagonismo del Sur global".

Y siguió: "El presidente Alberto Fernández participa ahora de la cumbre del BRICS y a las 8 hs se dirigirá a los argentinos a través de los parámetros de la Casa Rosada para compartir la trascendencia de este momento".

"Con la incorporación de los nuevos países, el BRICS va a representar ahora el 36% del PBI mundial y el 46% de la población", concluyó la portavoz.

Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica integran este bloque económica-comercial que compite con Estados Unidos y Europa. El encuentro que se está realizando en estos días en Johannesburgo definió, luego de largas discusiones internas, la incorporación de nuevos países.

Reapareció Alberto Fernández en Neuquén

alberto-gutierrez-neuquen.jpg Alberto Fernández reapareció públicamente ayer en un acto en Neuquén, tras el magro resultado electoral de UxP en las PASO.

Alberto Fernández reapareció públicamente ayer en un acto de entrega de viviendas que se realizó en la provincia de Neuquén, tras el magro resultado electoral de Unión por la Patria en las PASO.

En su discurso hizo referencia al bajo perfil que mantuvo en los últimos meses:

Veo a muchos que están preocupados por mi agenda. Básicamente no hablo porque no soy candidato, tengo que resolver los problemas. Como soy demócrata, presto atención a lo que dice el pueblo cuando vota Veo a muchos que están preocupados por mi agenda. Básicamente no hablo porque no soy candidato, tengo que resolver los problemas. Como soy demócrata, presto atención a lo que dice el pueblo cuando vota

Por otra parte, el mandatario hizo un llamado "a la paz social" en medio de los cientos de saqueos que ocurrieron en estos días en varias provincias del país.

