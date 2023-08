BRICS define nuevos miembros y aparece la Argentina

La lista no se ha publicado aún, pero a partir de mayo de 2022, cuando el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, propuso ampliar la composición del grupo BRICS, la información sobre los países que presentaron solicitudes apareció en la prensa varias veces. Hoy, en orden cronológico, la información sobre las solicitudes se ve así: Argentina, Irán, Turquía, Egipto, Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Bangladesh, Etiopía, Bielorrusia, Venezuela (estos son los países que presentaron solicitudes oficiales). Además de algunos de ellos, a la reunión preparatoria de la actual cumbre, que tuvo lugar en junio de 2023, asistieron Gabón, República Democrática del Congo (RDC), Indonesia, Kazajstán, Comoras y Cuba.

El protagonismo

Los líderes de las naciones BRICS, que representan 25% de la economía mundial, se reunieron en Johannesburgo con el objetivo de expandirse y profundizar la cooperación. El presidente chino, Xi Jinping, dijo que los países emergentes se están volviendo cada vez más relevantes en el ámbito internacional y que esta cumbre contribuirá en gran medida a la configuración de un Nuevo Orden económico y político global.

Xi pidió la rápida expansión de los BRICS, así como los esfuerzos para promover una gobernanza global más justa y razonable.

"Es inaceptable presentar las propias reglas y regulaciones como norma internacional", dijo Xi, y señaló que todos los países deben redactar y defender las normas internacionales sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de la ONU.

Xi, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva; el primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, comenzaron conversaciones durante una cena en una residencia en los suburbios de Johannesburgo, antes del principal día de discusiones. El ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, representó a Rusia, mientras que el presidente ruso Putin participó virtualmente.

Global Times, vocero del Partido Comunista Chino:

Algunos países occidentales han estado observando de cerca la cumbre BRICS, tomando su expansión potencial como "una amenaza" o el intento de Beijing de convertir a los BRICS en un grupo anti-G7 para contrarrestar a Occidente. Algunos observadores dijeron que tal malentendido refleja sus motivos mal intencionados para convertir el mecanismo de cooperación multilateral en uno de confrontación impulsada por camarillas y rivalidad geopolítica.

"Creo que esta expansión de los BRICS tiene la ventaja de expandir un grupo que representa más que nunca un equilibrio para las potencias occidentales tradicionales", dijo Ana García, directora del Centro de Políticas de los BRICS, al Global Times.

"Cada vez que ampliamos este grupo, se está equilibrando más en la dirección de un mundo multipolar", dijo García. "Y esa es la mayor ventaja de expandir un grupo como los BRICS".

Un alivio

El gran temor de algunos -por ejemplo, Putin- era una división de los BRICS en Sudáfrica. Otro temor es quién ingresará y quién es mejor que no ingrese. Hay algunos resquemores.

En ese contexto se entiende la columna de Rostislav Ishchenko en la web Ukraine.ru, quien destacó la unidad como el logro principal del encuentro:

La decisión de la cumbre puede considerarse un compromiso: la organización se ampliará, pero no ahora y bajo ciertas condiciones, y no sólo según el principio "Quiero ver más amigos míos en los BRICS". Sin embargo, se tomó la decisión de expandirse y esto puede considerarse una gran victoria para la diplomacia china, que presionó con especial celo a favor de la expansión. Lo que suceda después es una cuestión de tiempo, no de principios. Gradualmente (pero bastante rápidamente) se producirá la expansión de los BRICS.

"Tenemos una lista de 18 candidatos potenciales. ¿Qué se puede decir de la lista?

"Tenemos una lista de 18 candidatos potenciales. ¿Qué se puede decir de la lista?

Arabia Saudita podría potencialmente aumentar los recursos financieros del banco BRICS. Pero dados los recientes problemas del Reino que han provocado recortes de ingresos y un aumento del gasto, no es seguro que su contribución sea tan importante como se esperaba. Además, USA, que todavía tiene una influencia significativa (aunque reducida) en la política saudí, podría intentar utilizarla como caballo de Troya en los BRICS.

Lo mismo se aplica a Türkiye, que, aunque tiene serias contradicciones con USA, sigue siendo miembro de la OTAN y todavía no tiene intención de romper abiertamente con el Occidente colectivo. Más bien, Estambul está utilizando la membresía de los BRICS para reforzar su política de maniobras. Además, Türkiye tiene contradicciones en Libia con Rusia y Egipto, y en Siria con Rusia.

Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein e Irán otorgan a los BRICS el control del Golfo Pérsico, de importancia estratégica. Pero no son muy amigables entre sí, incluso no se sabe cómo terminará la tímida mejora de las relaciones entre Arabia Saudita e Irán que acaba de comenzar.

Indonesia es una economía en desarrollo dinámico y el estado islámico más grande. Pero tradicionalmente teme el fortalecimiento de la influencia china en la región de Asia y el Pacífico, por lo que tiene una actitud positiva hacia la política occidental de contener a China, aunque no busca verse arrastrado personalmente a un conflicto con Beijing.

Kazajstán y Bielorrusia son socios de Rusia en la UEEA (Bielorrusia también forma parte de un solo estado con Rusia). Sin embargo, tanto Astaná como Minsk están celosos de su soberanía (incluida la económica) y están tratando de aprovechar todas las oportunidades para equilibrar la influencia rusa en el espacio postsoviético.

Argentina acaba de entrar en otra profunda crisis relacionada con su tradicional política financiera centrada en USA. Bandas de saqueadores están en las ciudades. Después de un tiempo la situación se calmará, pero este tipo de crisis ocurren en este país con una constancia envidiable.

Bangladesh, Etiopía, la República Democrática del Congo y las Comoras son países empobrecidos e inestables con un futuro impredecible. Cuba ha entrado en un período de reformas que nadie sabe cómo terminarán. En esta etapa, puede ser visto como un aliado bastante serio de Rusia y China, pero en el futuro, tal vez haya que luchar por su orientación.

Venezuela y Argelia son economías subdesarrolladas, basadas en recursos petroleros, que periódicamente experimentan desestabilización política, además de tener problemas con la seguridad externa.

Gabón es bastante estable políticamente y uno de los estados más estables económicamente del África negra. Tiene buen potencial de desarrollo. Pero incluso allí, en 2019, hubo un intento de golpe militar. Necesita inversión y seguridad externa.

Los líderes indiscutibles en términos de precio/calidad son Irán y Gabón.

¿Es posible redactar las reglas de tal manera que favorezcan a Teherán y Libreville y al mismo tiempo no ofendan a nadie? Dudoso. (...)

En general, dado que el proceso de expansión se ha iniciado de facto y ya no se puede detener, es necesario extremar la vigilancia y la cautela a la hora de aceptar nuevos miembros, y ciertamente es mejor no perseguir el número. Puedes empezar desde Gabón. Al mismo tiempo, crearemos otro problema para la Francia de Emmanuel Macron. (...)".

