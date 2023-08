Mercado Pago en alerta por estafas con la tarjeta virtual

tarjeta-virtual-mercado-pago-estafa.jpg

Sir Chandler mencionó que no logró identificar el local en el que los estafadores intentaron efectuar la compra, ya que el aviso dirigía hacia una sección de la aplicación que indicaba “Hemos declinado tu pago en la tienda vinculada...”.

“Queda claro que hay estafadores que tienen algún sistema de adivinar lógicas de números de tarjeta de crédito / débito y en sistemas online comienzan a hacer pruebas… si la embocan, la embocan con el código de seguridad” y concluye. “También como contra no pude ver en qué comercio quisieron hacer la compra, porque la notificación llevaba a una sección de la app donde decía “rechazamos tu pago en el comercio LINK…” y se cortaba. Pero no había forma de verlo. Y luego de unos días no se podía ver esa notificación, tampoco llegó mail, para tener más info. Pero por el lado de la seguridad, está bueno el lado de avisos y la posibilidad de pausar o anular rápidamente”.

Cómo funciona la tarjeta virtual de Mercado Pago

Mercado Pago sumó la función de la tarjeta virtual, una especie de “plástico virtual” que tiene una numeración totalmente diferente a la tarjeta física. Según el sitio web de la fintech, "vive dentro de la aplicación".

tarjeta-virtual-mercado pago-3783.jpg

Este servicio funciona con el dinero disponible que tenga el titular en la cuenta. Además, cada vez que el usuario realice un pago, se descontará del dinero en la aplicación. Cabe resaltar que esta tarjeta virtual no permite pagos en cuotas.

Acceder a la app de Mercado Pago

Ir a la opción " tarjeta virtual "

" Anotar los datos y pegarlos en cualquier sitio para tenerlos a mano

Más noticias en Urgente24

La miniserie de Netflix que te hará dudar de todo

Cambios en la SUBE: Qué es y cómo funciona "Carga a Bordo"

Coto, Día, Disco o Carrefour: Cuál es más barato tras dólar

Santa Fe, muy golpeada: Plantas paradas y empleados con licencia

Bombazo: Cristina Kirchner, "primera dama" de Javier Milei