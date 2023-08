Fue ahí que agregó que una de las consecuencias de ese concepto es "el deterioro de los valores morales y sobre el comportamiento del individuos, a punto tal que convierte a la sociedad en una sociedad de saqueadores".

Según Milei, el "esquema de justicia social se traduce en déficit fiscal". Calificó como "inmoral" el financiamiento del déficit con deuda. "A eso adhieren los socialistas de buenos y malos modales que han votado presupuestos con déficit", siguió en una crítica a la dirigencia política actual.

"Cuando termina el financiamiento, la Argentina entra en default. Cuando pasa eso, los políticos en lugar de dejar de gastar recurren a la máquina de billetes y generan inflación", dijo.

En una crítica a la dirigencia actual, Milei dijo que "una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre". "No esperemos resultados distintos si hacemos lo mismo", agregó.

Hizo una alusión a Patricia Bullrich cuando dijo que "tiene que quedar claro que si es todo a nada (el slogan de la candidata de Juntos por el Cambio) cuando se trata la Ley de Alquileres se va por la derogación, no por cambios cosméticos".

Al hablar por otra parte de las "reformas primera generación", dijo que tiene como bases fundamentales "la reforma del Estado, la baja del gasto y de los impuestos".

Gasto público: Prometió "una drástica reducción" de las erogaciones, lo que implicará "terminar con la obra pública" para reemplazarla por un plan de infraestructura con financiamiento privado. También anticipó el fin de las "transferencias discrecionales" a las provincias y de los subsidios económicos, y la "privatización" de las empresas públicas.

Impuestos: Sostuvo que con ese plan de recortes del gasto se alcanzará el "déficit 0" tanto primario como financiero, y dejará "recursos adicionales" para emprender "una reforma fiscal e impositiva". Dijo que buscará un "acuerdo con las provincias" para que existan sólo "10 impuestos", además de que se eliminará el impuesto para las ganancias que son "reinvertidas".

Regulaciones: Prometió una "ambiciosa reducción" de regulaciones. "Hay en la Argentina 70 mil regulaciones que es lo que hace imposible hacer negocios", dijo.

Reforma laboral: Propuso "una modernizacion del mercado laboral".

Reforma previsional: La dejó como "reforma de segunda generación".

Relaciones exteriores: Reiteró su "alineamiento geopolítico" con USA e Israel. Pero aclaró que "eso no significa que el sector privado no puede comercializar con quién se le dé la gana". "No nos vamos a alinear con comunistas", dijo.

China: "No dije que no hay que comercializar con China, ni con Brasil, sino que es una cuestión del sector privado en el que no tengo por qué estar metiéndome", dijo en el día en el que se anunció la incorporación de la Argentina al BRICS, el bloque que encabezan China, Rusia y Brasil.

Dolarización: Afirmó que "hay 4 propuestas técnicas para dolarizar", que no detalló.

Inflación: "Tenemos un mandato para bajar la inflación y lo vamos a intentar como sea", dijo. "Nuestra solución es eliminar el Banco Central", reiteró. "Si por todos los canales institucionales por los que vamos a probar terminar con el Banco Central para termina con la ifnla, si aun asi no pudieramos, vamos a sobrerreaccionar el ajuste fiscal para sacar dinero de la calle. Nuestro compromiso es terminar con la inflación y si la política porque quiere seguir robando no nos deja pasar esas reformar, sobrerreaccionaresmo el ajuste para que más le duela a la política", dijo.

"Una vez cerrado el conjunto de reformas, la Argentina tendrá 15 años de muy fuerte crecimiento económico, por lo tanto va a haber negocios por todos lados", vaticinó.

"A los únicos que les va a ir mal en mi modelo es a los políticos ladrones que hicieron de este país un infierno", dijo.

"Es imposible una Argentina distinta con los mismos de siempre, con los que tienen privilegios, con los que nunca pisaron el sector privado", dijo y en ese sentido agregó que él tenía "una ventaja relativa" con sus adversarios.

"No sólo sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo hacerlo. Pero sobre todas las cosas, tenemos la férrea convicción de que de esto se sale con más libertad no con menos. Y si no nosotros abrazamos las ideas de la libertad, no tengan dudas que dentro de 35 a 50 años Argentina va a ser una potencia mundial", concluyó.

