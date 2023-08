Dura réplica del Gobierno a Patricia Bullrich: "No entiende lo que dice"

“Me parece que son cosas que se dicen en campaña. No se puede reconocer ningún logro del Gobierno actual y es una posición política. Pero nada de eso tiene que ver con la realidad”, planteó Cafiero en diálogo con TN en el Council of The Americas, minutos después de que -en el mismo lugar- la exministra de Seguridad manifestara su “posición contraria” al ingreso de Argentina al bloque de economías emergentes BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).