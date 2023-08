Saqueos 2023 no se parecen a Saqueos 2001: Otro Conurbano

El teléfono del intendente no paraba de sonar. Las consultas se acumulaban de manera desesperante ante las versiones que habían empezado a darse saqueos en su distrito. En medio de las tantas imágenes que se acumulaban en la pantalla de su celular, algunas no eran ni siquiera del conurbano. Pero todo servía para extender una psicosis sobre la revuelta que se gestaba en el Gran Buenos Aires y que tiene, a esta altura, más puntos oscuros que claros. Con el correr de las horas, las versiones se transformaron en hechos concretos. Hubo robos o atracos a los que evitaron llamar saqueos, quizá para no emparentar la situación con lo sucedido en 1989 o en 2001. Y, en efecto, hay muchas diferencias entre ese conurbano y el actual. La más notoria es el cambio de la morfología de los actores que controlan los territorios. Se atomizaron. Por eso, el caldo de cultivo para que uno o muchos puedan gestar momentos desestabilizadores siempre es propicio.