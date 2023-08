Saqueos: "Un día me van a acusar de asesinar a Kennedy"

"Hubo una campaña y preparación de los hechos. Hubo falsas denuncias que circularon por redes, de cosas que no estaban ocurriendo", aseveró el gobernador tras una reunión que mantuvo con el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni en el comando de Puente 12 en el partido bonaerense de La Matanza.

"Se vino fomentando durante el fin de semana, con falsas denuncias, falsas imágenes como que estaban ocurriendo en el Conurbano situaciones vinculadas con robos y violencia".

"Hubo llamados al 911, que resultaron todos falsos. Cuando uno habla de una campaña y una preparación se refiere a un hecho concreto: hubo falsas denuncias, movilización en redes".

"Algunos dirigentes políticos hicieron un permanente trabajo de instalar la cuestión cuando no ocurría, tuiteando información falsa".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FVickyVillarruel%2Fstatus%2F1694184171562766376%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Cerruti en el poder, con todo el peso del Estado acusa a @JMilei y a La Libertad Avanza por los saqueos q se están dando en todo el país. Me pregunto cómo semejante incapaz y fabuladora está en un cargo público cuando es notorio que es una irresponsable enceguecida por el poder? pic.twitter.com/sAdSMEXcQm — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) August 23, 2023

"Cuando no había sucedido ningún episodio concreto, solo corridas y grupos de WhatsApp incentivando, Milei decía que esto era el 2001 en redes sociales".

"Todo el clima que se fue generando en las redes, que tenemos que considerarlas un actor fundamental".

Ella responsabilizó a Javir Milei y Patricia Bullrich, de propagar los disturbios registrados en algunos barrios porteños y en las provincias de Mendoza y Córdoba.

"Tenemos candidatos de la oposición que están yendo a las elecciones en octubre. El clima que se fue generando era de cuentas ligadas a los grupos de Libertad Avanza y también a los grupos de Bullrich".

"Bullrich debe tener añoranzas del 2001 que ella protagonizó. Tenemos dos candidatos protagonistas, en el caso de Milei, por su entorno, y ella, protagonista clara del 2001. Construyen su discurso público de la añoranza que tienen para que la democracia cruja y se desestabilice".

"Hasta los gobernadores, gente que no tiene que ver con nuestra fuerza, está advirtiendo que esto está sucediendo y está organizado. Hay que ser un poco más responsables todos".

Según ella, el presidente Alberto Fernández sigue de cerca los episodios: "El Presidente se comunicó con la dueña de su lugar en Córdoba y ella le comentó que eran una banda de delincuentes".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcrisemaiba%2Fstatus%2F1694166612285198474%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Raúl Castell (Piquetero) esta promoviendo los saqueos. Osea el mismo lo dice pic.twitter.com/p8w43StcmO — Cristian Ibanez (@crisemaiba) August 23, 2023

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio discrepó con Javier Milei acerca de un potencial escenario de elecciones anticipadas: "No quiero hablar de adelantamiento de elecciones, no quiero echar más leña al fuego".

Milei había asegurado que se encuentra listo para asumir en caso de que el presidente de Alberto Fernández no pueda concluir su mandato.

"No quiero prender ninguna luz ni decir que estoy lista desde hace tiempo. Lo estoy porque me preparé para serlo, pero no lo digo para que no haya una situación de caos. Estoy pregonando el orden".

"Le pido al Gobierno que active todos los mecanismos para que esto termine y para que el país no se convierta en más caos. Ahí me quiero quedar".

"Hay improvisación y un dejar hacer, no se puede haber pasado por alto todas las alertas que hubo sobre los saqueos".

Bullrich señaló a Raúl Castells, quien se adjudicó la organización de los episodios delictivos, y alertó "improvisación y un dejar hacer" por parte del Gobierno que "pasó por alto todas las alertas que hubo de saqueos".

La referente del PRO adjudicó los saqueos a "4 años de sufrimiento, llanto, angustia social, familias rotas, destrucción del capital económico. No tenemos Gobierno, estamos ante la acefalía total. La gente está sola, desamparada".

Bullrich remarcó que la Argentina vive "un desorden total" marcado por "la falta de autoridad produciendo caos" y cuestionó al ministro de Economía, Sergio Massa, por haber devaluado el día después de las PASO: "Se despertó haciendo trampa, devaluó, como si eso no impactara en las familias y los precios aumentaran. No se pueden hacer esas cosas post elección, como si eso no generara desesperación en la sociedad".

