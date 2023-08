Por los saqueos, en algunos súper piden DNI para ingresar

Fuentes policiales indicaron al diario provincial 'Río Negro' que la dotación de uniformados se incrementó en todos los supermercados grandes de la ciudad.

Elecciones en Bariloche

Cabe recordar que Bariloche elige este 3 de septiembre a su futuro intendente y la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, oriunda de la localidad, es la candidata del oficialismo provincial (JSRN) para hacerse cargo de la administración municipal...

Disturbios, en la madrugada

Esta madrugada, tras los disturbios, circularon audios en grupos de whatsapp convocando a concentrarse e ingresar a comercios hoy por la mañana.

La Policía de Río Negro investiga junto a la Fiscalía el origen de los grupos por redes sociales donde se realizan convocatorias a saquear.

Por mencionar que por los incidentes de ayer solo hubo un detenido en Bariloche, vinculado al robo de mercadería en un camión estacionado en las afueras de los depósitos del supermercado La Anónima.

Cierres de super chinos

Por otra parte, en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en las localidades de Mar del Plata y Batán, las cámaras que nuclean a los comerciantes y supermercadistas chinos ante las versiones y convocatorias a realizar saqueos que circulan desde ayer por las redes sociales y a través de WhatsApp, decidieron bajar sus persianas temprano porque "es una época difícil de trabajo y en caso de tener algún problema de rotura o robo, les es muy difícil recuperar lo perdido".

Cabe recordar que en el caso particular de esta ciudad, hubo dos hechos delictivos pero el propio intendente Guillermo Montenegro salió a aclarar que se trataron de robos comunes, descartando un saqueo

image.png Por temor a posibles saqueos, comerciantes y supermercadistas chinos evalúan si cierran antes sus puertas.

Pero fue Eduardo Mayer, tesorero de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip) quien contó que en medio de las versiones cruzadas varios socios de la cámara decidieron bajar sus persianas temprano.

Según dijo, varios comerciantes -algunos de grandes superficies- se contactaron con la Ucip para evaluar los pasos a seguir:

Estamos en contacto sobre lo que va pasando y en función de eso dar aviso a la policía o al municipio. Ayer estuvimos en contacto con las fuerzas de seguridad y la gente de la municipalidad, intercambiando datos, en ese contexto estamos tratando de colaborar y ver qué problemas se van suscitando

"Vimos muchísimo movimiento en redes y eso generó preocupación, pero en realidad hubo dos o tres casos de robos, no de saqueos, lo que deja en evidencia que se trató de gente que aprovechó el momento”, evaluó.

-Según el sitio '0233', en la misma línea se expresó Juan Antonio Gutiérrez, titular de la Cámara Marplatense de Empresas Comerciales y de Servicios, quien también contó que varios de los socios del sector decidieron cerrar más temprano para evitar posibles robos en banda.

"Fue una noche de mucha tensión y preocupación, había miedo de dejar los locales", reconoció y remarcó que este tipo de situaciones los mantiene en vilo porque Mar del Plata "ya tuvo una experiencia muy triste cuando fue el acuartelamiento de la policía".

Por su parte, Paula Urciuoli, representante de la Cámara de Supermercados Chinos de Mar del Plata, anticipó a '0223' que los comerciantes del rubro analizan cerrar más temprano ante los rumores de saqueos.

La idea es que cierren más temprano pero todo va a depender de cómo transcurra el día. Ayer los problemas empezaron a las 18 pero no fueron tan grandes como se dijo. Más que nombrarlos en las redes, los súper chinos no tuvieron problemas. Estamos a la expectativa de qué informan los medios, qué dice la policía y ver si se justifica que cierren unas horas antes

