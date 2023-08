En Mendoza, Neuquén, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Capital Federal, en Escobar, Moreno, José C. Paz, Merlo, San Martín, Mar del Plata, etcétera, la gente está saliendo a buscar comida y si no encuentra comida, nosotros, que somos los que estamos convocando a esto, le estamos diciendo que sin robar plata ni romper nada, lleve lo que se pueda, aunque sea para cambiar por comida En Mendoza, Neuquén, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Capital Federal, en Escobar, Moreno, José C. Paz, Merlo, San Martín, Mar del Plata, etcétera, la gente está saliendo a buscar comida y si no encuentra comida, nosotros, que somos los que estamos convocando a esto, le estamos diciendo que sin robar plata ni romper nada, lleve lo que se pueda, aunque sea para cambiar por comida