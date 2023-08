"Yo veo una sociedad absolutamente rota, que no ve ninguna autoridad. No hay Presidente, no hay vicepresidenta, hace un rato el ministro de Seguridad dijo que iba a llamar a un Comité de Emergencia... Lo tendría que haber hecho el viernes cuando tuvo la primera información", expresó.

También aseguró que cuando estaba al frente de la cartera de Seguridad coordinaban con todos los supermercados del país y tenían implementado un sistema de "vigilancia permanente" respecto a movimientos de saqueos en las redes.

También apuntó contra la vocera presidencial Gabriela Cerruti, que vinculó a Javier Milei con estos hechos. "Eso es politiquería barata. Podés estar de acuerdo con Milei o no, ahora pensar que te organiza los saqueos, me parece una locura", señaló.

Además, cuestionó duramente a la portavoz por minimizar los episodios. "La ministra (por Cerruti) empieza a hacer política, que se dejen de joder, que gobiernen. No tenemos Presidente, no tenemos vicepresidente, tenemos un ministro de Economía negociando un crédito que no le dan y uno Seguridad que es Poncio Pilato", ironizó.

Finalmente, propuso que se convoque a la conformación de un "comando unificado" con todas las provincias, donde estén las Fuerzas Federales, las policías provinciales y los intendentes, todos juntos en un "comité de emergencia".

"Lo único que tienen que hacer es pensar que no se puede desbordar el país, desbordado el país entramos en una situación límite. Ya estamos en una situación límite, no podemos permitir esto", concluyó.

Cabe recordar que en los últimos días comenzaron a reportarse saqueos en algunas provincias y rápidamente se trasladó al conurbano bonaerense y otras ciudades importantes, como Mar del Plata, donde primero fueron sólo versiones a partir de cadenas de WhatsApp pero pasadas las horas se registraron algunos hechos vandálicos.

La psicosis y el miedo comenzaron a expandirse a todo el país, y muchos comerciantes cerraron sus negocios, alertados por posibles saqueos.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, informó que hay 56 personas detenidas por intentos de saqueos en la provincia. "A la noche a última hora cuando cerraban los centros comerciales, hubo hasta de manera coordinada, intentos de robos en centros comerciales donde la policía actuó rápidamente".

Varios intendentes salieron a intentar calmar a la población, informando diversas medidas de seguridad que están tomando.

