La "locura" de Bullrich: Las retenciones no desaparecen, se transforman

¿Y la inflación?

Respecto a ello, Bullrich no se animó a responder sí dicho mecanismo estaría o no indexado por inflación, para evitar la pérdida de su valor hasta que el productor recupere su dinero.

"Bueno, a ver… Nosotros vamos a combatir la inflación pero el mecanismo por supuesto que no va a ser…. Además vamos a tener bimonetarismo. Lo vas a poder tener en la moneda que quieras", afirmó rápidamente desviando el tema.

image.png Néstor Grindetti salió a relativizar las promesas de Patricia Bullrich sobre retenciones.

Pero con ello no hizo más que confirmar las dificultades de Bullrich para abordar cuestiones económicas. A tal punto que en declaraciones radiales, reproducidas por el sitio 'Bichos de Campo', su candidato a gobernador, Néstor Grindetti, salió a relativizar sus promesas:

Bajar las retenciones a cero el primer día nos produciría un desequilibrio muy grande Bajar las retenciones a cero el primer día nos produciría un desequilibrio muy grande

En tanto, desde una de las entidades del campo dijeron: "No sabemos qué responder", y desde la Mesa de Enlace fueron más categóricos: "Es una locura", sentenciaron ante la consulta del sitio 'La Política Online'.

Sin embargo, Antonio Aracre, ex jefe de asesores de Alberto Fernández, que se atribuyó la idea de Bullrich, a quien aseguró que apoya ahora por su "coraje y liderazgo", dijo que la candidata no lo explicó bien porque "su fuerte no es la economía" y aclaró: "Hay que eliminar las retenciones para ser un país normal. Pero no las podemos cortar de un momento a otro por el agujero fiscal que produce, es una excelente medida", dijo a 'FM La Patriada'.

"Por el monto impositivo el estado otorga un bono, que se puede usar para la adquisición de insumos o para el ahorro y conservar durante años", dijo el ex CEO de Syngente. "Ese bono tiene una tasa de cobertura. Funciona como un instrumento mas dentro de la famillia de bonos de deuda del Estado", dijo Aracre.

La economía "no es el fuerte" de Patricia Bullrich

Cabe recordar que hace muy poco, Patricia Bullrich fue blanco de críticas de del economista y candidato a presidente por LLA, Javier Milei, al decir que si llega a presidenta su primera medida va a ser entrar al Banco Central con una cámara de televisión para mostrar que no hay reservas, generando claro una catarata de burlas.

Fue antes de las PASO, cuando la candidata del PRO volvía entonces sobre su idea de sacar el cepo de manera inmediata en caso de que sea electa cuando tropezó con la cuestión de cómo lo hará sin reservas de libre disponibilidad para evitar una explosión económica.

"Nuestro equipo económico va a presentar un modelo después que veamos cómo está el acuerdo con el Fondo, qué hizo Massa, qué te deja Massa porque lo primero que vamos a hacer es entrar con una cámara de televisión al Banco Central", afirmó Bullrich.

"A corazón abierto queremos decirle a la gente cómo está el país", insistió Bullrich y amplió sobre su idea: "mostrar a la gente qué Banco Central te dejan".

"Pero no están las reservas ahí", le advirtieron dos de los periodistas de 'La Nación+', advirtiendo que cometía un error. Pero Bullrich insistió: "No están, no hay más, hay reservas negativas. Es importante que el pueblo argentino lo sepa".

Los dichos se viralizaron rápidamente y generaron una catarata de críticas y burlas porque las reservas no están físicas en la bóveda del Banco Central sino que son registros electrónicos.

Rápidamente, Javier Milei la trató de bestia:

Imagino que los 'liberales' de copetín saldrán a criticar tamaña bestialidad... no pará, que con los curros de la venta de patente de corso no se jode... Igual, la mayoría de los economistas son analfabetos monetarios por lo que puede que no hayan notado el punto Imagino que los 'liberales' de copetín saldrán a criticar tamaña bestialidad... no pará, que con los curros de la venta de patente de corso no se jode... Igual, la mayoría de los economistas son analfabetos monetarios por lo que puede que no hayan notado el punto

En las redes sociales la declaración de Bullrich generó catarata de memes. Muchos usuarios se burlaron y resaltaron que la candidata cree que el Banco Central tiene una bóveda como en La Casa de Papel, o la bóveda de Rico McPato.

