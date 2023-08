Alberto Fernández: "Macri es Milei y Milei es Macri"

Jorge Fontevecchia le preguntó sobre su bajo perfil en los últimos meses: "no tuve un perfil tan bajo, decidí no ser candidato y apoyarlo a Sergio, pero tengo que gobernar hasta el 10 de diciembre y siento que teníamos temas pendientes por resolver que me obligaban a estar encerrado trabajando. Dejé pasar la elección y volví a tomar contacto con la gente en salidas públicas. Hay toda una especulación mediática sobre cómo es mi agenda, pero las reuniones de trabajo no están en la agenda pública", aseguró el Presidente.

"Nosotros todo este tiempo seguimos trabajando a full con todos los problemas que tenemos que afrontar, los internacionales y los locales, que son muchos. En tiempos complejos donde tuvimos que tomar decisiones, como con la corrida cambiaria", agregó.

"Mi rol en este momento es ese, no es que desaparecí", reafirmó.

Alberto Fernández: "Milei defiende a la verdadera casta"

En otro tramo de la entrevista, Alberto Fernández fue consultado acerca del resultados de las PASO, en las que Milei fue el candidato, y por qué superó a Juntos por el Cambio: "Tengo la impresión que en la memoria colectiva está muy presente el desastre que hizo Macri, y que los candidatos que se ofrecen en representación de ese espacio eran los dos mejores alumnos"

"La realidad de Macri está muy presente, afectando a la Argentina, lo hemos visto ayer con el acuerdo con el FMI", añadió.

Acerca del fenómeno libertario, el Presidente consideró que "Milei es una expresión antisistema, con todo respeto hacia Milei, creo que eso quiere representar, esa idea de la casta que en mucha gente prende y por ahí no advierte que la expresión de la casta es Milei. Cuando habla de dolarizar la economía y de eliminar el Estado, y eliminar ministerios, y terminar con la obra pública, con todo eso está defendiendo a los sectores de poder en la Argentina, la verdadera casta"

"Hoy en día, Macri es Milei y Milei es Macri. Si supiera cómo Macri es visto en el mundo sería más cuidadoso pero dice que lo va a tener como representante de Argentina en el mundo, el que dice eso es Milei, qué sé yo, no sé... y Macri mira con simpatía las cosas que hace y dice Milei", continuó.

Sobre las propuestas e ideas de Milei, Alberto Fernández advirtió que "están en juego los derechos de la mujer, los derechos de los trabajadores... los derechos de los que estudian, que van a la universidad pública y votan a alguien que dice que va a terminar con la universidad pública, están en juego los los derechos de los que van a la escuela primaria o secundaria a los que les dicen que les van a dar un voucher para que elija el colegio... el sistema de los vouchers fue lo que desató la guerra de los pingüinos en Chile y es un método muy cuestionado en el mundo por la injusticia que genera".

Finalmente, dijo que "son todas cosas muy difíciles de entender para gente que le ha tocado vivir la dictadura y sabe lo que significa la democracia y la igualdad social, que aparezca un discurso de esta naturaleza es muy preocupante (...) Está en riesgo la Argentina y los derechos que tardamos tanto en ganar".

