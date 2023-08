Velorio en C5N: Compararon a Dady Brieva con Roberto Navarro

Y llegó a comparar a Milei con el fenómeno Midachi para continuar "halagandolo": " Siempre se habló del fenómeno Midachi. Porque siempre, a lo que no se entiende, se le pone la palabra climatológica ‘fenómeno’. Y me parece que hay cosas de éxito que no entendemos, en las que se juntan las coordenadas de tiempo y espacio y no la ves. Entonces decís: ‘Uh, mirá, ocho millones de personas comen banana con dulce de leche’. Por decir eso. Y lo que pasa es que hay algo que no vimos, hay algo popular que se fue dando, que se fue gestando y que no supimos analizar ”.

PASO 2023 calientes: Dady Brieva como Roberto Navarro en 2015

A raíz de los elogios a Milei sin poder disimular su descontento, el ex Midachi fue comparado con el periodista kirchnerista Roberto Navarro en las elecciones de 2015. Recordemos que C5N tuvo uno de los mayores papelones de la televisión argentina al confirmar por ganador a Daniel Scioli, cuando resultó ganador Mauricio Macri.

"Ganó Daniel Scioli", expresaron en vivo antes de que cierren los comicios del 25 de octubre de 2015 en las elecciones presidenciales. Aunque el periodista sostuvo que " él nunca dio como ganador a Scioli", el hecho se volvió viral en dicho entonces.

"Eso no sucedió. Los resultados los dan los conductores y yo no soy conductor", se justificó. Sin embargo, eso no fue todo sino que al momento en el que C5N dio ganador a Scioli, el micrófono del economista quedó abierto y se escuchó una conversación telefónica furioso e indignado en pleno análisis post electoral.

El periodista kirchnerista no se dio cuenta de que su micrófono quedó abierto y fuera de plano disparó contra los K: " ¿Ya se fueron, cobardes? ¿Ya están negociando con Macri, hijos de p...?".

