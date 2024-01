Directora del WSJ: "Javier Milei es populista y su pelo es político"

image.png El discurso de Milei en el Foro de Davos causó repercusiones a nivel internacional.

Ahora bien, la periodista también comparó a Milei con el ex presidente de Estados Unidos que quiere volver a la Casa Blanca, y definió al economista.

Ambos son populistas, tienen experiencia en televisión, el pelo es muy importante, ambos utilizan las redes sociales para difundir sus mensajes, pero la filosofía económica del presidente Milei es muy diferente

Al dar detalles de la impresión que le causó el libertario, la periodista contó que "se mostró muy reservado, un poco frío” y destacó que "tenía su guion y se apegó a él. No estaba muy relajado".

El pelo de Javier Milei como símbolo político

Por otro lado, Tucker se refirió a los comentarios que recibió antes de viajar al país para entrevistar al Presidente:

Cuando decía que iba a ir a la Argentina a entrevistar al nuevo presidente, los no argentinos me decían dos cosas. Espero que no utilice su motosierra y la segunda, hablaban del pelo

Además, la periodista opinó que "el pelo" en Milei "es político", y lo comparó en ese aspecto con figuras tales como el ya mencionado Trump o Boris Johnson.

La visión sobre el Presidente cambia, según Tucker, cuando habla con "la gente de la Argentina o amigos de América Latina", quienes "se interesan más en lo que va a hacer con la economía argentina".

"La entrevista que le hice sería más interesante en seis meses cuando tengamos evidencia o señales de que el plan está funcionando", evaluó.

