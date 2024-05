Cynthia García estalló contra Eduardo Feinmann y él la liquidó: "No te vi llorar..."

Por otro lado, García también repartió contra Milei, quien realizó un polémico retuit contra ella. "Presidente, no se preocupe por mi llanto, no espero que pueda reconocer un momento de sensibilidad frente al hambre. Tampoco le voy a recordar quién soy y qué hice porque no importa y sus Rt solo refuerzan la política de crueldad y miseria planificada que lleva adelante", escribió.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/edufeiok/status/1790797951272362142&partner=&hide_thread=false Pero no lloraste ante esa catástrofe! @cyngarciaradio. No te vi llorar a moco tendido. No sonaban los tachos ? https://t.co/nNremB7mQX — Eduardo Feinmann (@edufeiok) May 15, 2024

En esta línea, García compartió una de sus editoriales del 2021 en la que criticó abiertamente el dato del 40% de pobreza que había trascendido por aquel entonces.

Sin embargo, esto no detuvo a Feinmann, quien en las últimas horas volvió a la carga, igual de ácido:

¡Pero no lloraste ante esa catástrofe! No te vi llorar a moco tendido. ¿No sonaban los tachos? ¡Pero no lloraste ante esa catástrofe! No te vi llorar a moco tendido. ¿No sonaban los tachos?

Cynthia García lloró en C5N y Javier Milei no perdonó vía X

En la emisión del lunes 13 de mayo del ciclo de C5N Duro de Domar, García se quebró en vivo tras escuchar el relato del panelista Alejandro Pitu Salvatierra, quien vivió en situación de calle. El Presidente reaccionó ante esto y, fiel a su estilo, disparó contra la periodista kirchnerista con un filoso retuit vía X (ex Twitter).

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/porqueTTarg/status/1790200703706616218?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1790200703706616218%7Ctwgr%5E16073ae02d3f0b309c5bc43fe226fa867d2b5e7c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fcynthia-garcia-lloro-c5n-y-javier-milei-no-perdono-via-x-n576931&partner=&hide_thread=false “Cynthia García”



Porque se puso a llorar en vivo: “De noche escucho los tachos de basura de gente buscando comida… se escuchan de noche…”. pic.twitter.com/KcujUwd6lb — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 14, 2024

El llanto de García se desencadenó por la anécdota que contó Salvatierra en la época en la que vivía con su mamá y sus hermanos en la calle y pasaban hambre. En ese momento, el conductor Pablo Duggan se dirigió a García: "Cuando habla Pitu nos callamos porque él lo vivió en carne propia. ¿Qué te pasa a vos, Cynthia?"

"Me mata", dijo la panelista con la voz quebrada y limpiándose las lágrimas. "No me siento autorizada a hablar. Lo que está ocurriendo es una catástrofe", agregó.

Siento durante la noche el ruido de los tachos de basura. Vivo en Balvanera y de noche se escucha el tacho de basura, y hay nenes ahí. Y no se necesita caridad, se necesitan políticas públicas que resuelvan esto Siento durante la noche el ruido de los tachos de basura. Vivo en Balvanera y de noche se escucha el tacho de basura, y hay nenes ahí. Y no se necesita caridad, se necesitan políticas públicas que resuelvan esto

Sólo bastaron algunos minutos para que Milei respondiera, aunque en esta oportunidad no lo hizo bajo su propia pluma, sino que citó a uno de los miembros más activos de su militancia virtual, Felipe Núñez:

Psicópatas y cínicos, destruyeron el país y ahora se largan a llorar. Lo hubiesen parado a Massa cuando imprimió 3 bases monetarias para ganar las elecciones Psicópatas y cínicos, destruyeron el país y ahora se largan a llorar. Lo hubiesen parado a Massa cuando imprimió 3 bases monetarias para ganar las elecciones

