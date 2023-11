Con el objetivo de aclarar esto, el panelista Rolando Barbano recordó las declaraciones del ex vocalista de Pink Floyd, quien sostuvo que el Estado de Israel había "inventado el ataque terrorista de Hamás" y que era una "situación de bandera roja", es decir, una situación falsa creada para victimizarse, y que la lucha del grupo terrorista es legítima.

De este modo, Sánchez retomó la palabra, y si bien no negó lo que comentó Barbano, afirmó que Waters se presenta en el escenario como un defensor de los derechos humanos "desde el Río Jordán hasta el Mediterráneo", según las propias palabras del artista. Sin embargo, esto generó una inmediata reacción de otro columnista, Santiago García.

image.png Las posiciones de Gonzalo Sánchez hicieron estallar al panel de Lanata sin filtro.

"'Desde el río hasta el mar' significa la destrucción del Estado de Israel. Esa frase es que Israel tiene que dejar de existir. Quiero recordárselo, porque es una frase que suena muy poética pero es: 'Israel tiene que desaparecer de la faz de la Tierra'", aseguró el también colaborador de Infobae.

"Santi y Rolo, con confianza y cariño, así no se puede. Cállense y después discutimos fuera del micrófono. Estoy planteando algo que todo el mundo lo sabe, después cada uno se sienta donde quiere. Pero seamos cautos. Él no dijo eso, lo estás diciendo vos", exclamó Sánchez exaltado, pero no conforme con esto lanzó:

No editorialicen, la puta madre. Me enojo, porque hay que bajar un poco el tono al aire con estas cosas. Y hay que expresarlas y ponerlas, para que la gente las entienda. Y cada uno después dice dónde se quiere parar No editorialicen, la puta madre. Me enojo, porque hay que bajar un poco el tono al aire con estas cosas. Y hay que expresarlas y ponerlas, para que la gente las entienda. Y cada uno después dice dónde se quiere parar

"¿Quién no puede repudiar el dicho de Waters? ¿Quién está a favor de Hamás", continuó el panelista, a lo que Marina Calabró contestó tajante: "Waters". Esto volvió a generar la reacción de Sánchez, quien pasó a realizar una suerte de apología del cantante por sus comentarios.

image.png Santiago García protagonizó uno de los cruces más fuertes con Sánchez.

De este modo, analizó:

Waters dijo una barbaridad, pero después los hoteles con sus cancelaciones generaron más discusión todavía. Cada uno tendrá sus razones (...), pero no pueden pedir que se haga un show como el que se hizo y la verdad que el tipo tiene una línea que es hasta inocente por momentos Waters dijo una barbaridad, pero después los hoteles con sus cancelaciones generaron más discusión todavía. Cada uno tendrá sus razones (...), pero no pueden pedir que se haga un show como el que se hizo y la verdad que el tipo tiene una línea que es hasta inocente por momentos

Tras este comentario, el debate pareció bajar el tono, luego de que el periodista tecnológico Julio López interviniera para realizar un comentario. Una vez que concluyó, Sánchez retomó la palabra, se disculpó por los insultos previos y continuó con la crónica del recital.

"Creo que es un hecho periodístico lo que pasó ayer, que es que después de una toda una larga controversia que tiene que ver con la guerra en Franja de Gaza, está este tipo que hizo este despelote global en la región con su arrogancia, con su soberbia, con sus posiciones equivocadas y que además es una mega estrella", argumentó.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMr_Bugman%2Fstatus%2F1727342336383041687&partner=&hide_thread=false Gonzalo Sánchez quiere que seamos "equidistantes" con el terrorismo de Hamas.

Andáte a la mierda. — Bugman (@Mr_Bugman) November 22, 2023

Pero su última frase volvió a encender la polémica: "Está muy bien pararse delante del tipo y ponerse en cuestionamiento lo que uno piensa, lo que el tipo dice. No me pude guiar por las aseveraciones de los convencidos".

Como respuesta, Calabró leyó un textual de la última polémica del cantante:

¿Cómo demonios no sabían los israelíes que esto iba a ocurrir? Todavía estoy un poco en esa madriguera de conejo. Quiero decir, ¿no escuchó el Ejército Israelí en esos diez u once campos los estallidos cuando explotaron? Lo que sea que tuvieran que volar para cruzar la frontera. Hay algo muy sospechoso en eso, la cosa fue sacada de toda proporción por los israelíes inventando historias sobre decapitaciones de bebés ¿Cómo demonios no sabían los israelíes que esto iba a ocurrir? Todavía estoy un poco en esa madriguera de conejo. Quiero decir, ¿no escuchó el Ejército Israelí en esos diez u once campos los estallidos cuando explotaron? Lo que sea que tuvieran que volar para cruzar la frontera. Hay algo muy sospechoso en eso, la cosa fue sacada de toda proporción por los israelíes inventando historias sobre decapitaciones de bebés

"Lo único que digo es que hay cosas que me parece que a esta altura del partido trascienden lo ideológico y lo opinable. LO que pasa con el terrorismo de Hamás es una realidad palpable y documentada, y si vos defendés eso o dudás de la veracidad de eso, a mí me parece que ya no estás en el terreno de la libertad de expresión. Estás en el terreno de la deshumanización", opinó Calabró.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FIleanaSchinder%2Fstatus%2F1727338735786930247&partner=&hide_thread=false No @gonzalosanchez que un antisemita confeso diga "respeto los derechos humanos" y promueva la desaparicion de un pais. por favor, no seas pavo, no es "poesia" @sangarciacorre sos un genio y te amo fuerte. — ileana schinder (@IleanaSchinder) November 22, 2023

Lejos de ceder, Sánchez retrucó que, con dicha postura, Waters "está suponiendo a partir de su mirada" y que hay analistas expertos que han dicho lo mismo. Y le lanzó a su compañera:

Vos libre de elegir no querer a Waters y repudiarlo (...) Pero da la posibilidad a la gente sin ser tan contundente, da la posibilidad de completar la crónica. ¿No lo entrevstarías a Waters, no te sentarías a convencer con él? Preguntarle y hablar, cuando el tipo te dice 'Yo no soy antisemita' y te explica por qué, ¿no le darías esa chance? Vos libre de elegir no querer a Waters y repudiarlo (...) Pero da la posibilidad a la gente sin ser tan contundente, da la posibilidad de completar la crónica. ¿No lo entrevstarías a Waters, no te sentarías a convencer con él? Preguntarle y hablar, cuando el tipo te dice 'Yo no soy antisemita' y te explica por qué, ¿no le darías esa chance?

Al percatarse del fastidio de su compañero, Barbano le preguntó por qué parecía sentirse agredido, a lo que Sánchez dijo: "No me siento agredido, ustedes son taxativos". García, quien desde hacía varios minutos que no emitía comentario alguno, estalló.

"Con el ataque terrorista de Hamás, con los argentinos que siguen secuestrados, no hay dos campanas para mí para eso", arremetió el panelista, mientras que Sánchez reiteró el pedido a sus compañeros de que no fueran taxativos y que "aprendieran a escuchar y entender al otro".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FIleanaSchinder%2Fstatus%2F1727340930729119752&partner=&hide_thread=false escuchame @gonzalosanchez si vamos a hacer una cronica, no digas "lo que paso en la franja de gaza" decilo como es "hamas secuestro ninos, violo mujeres y masacro 1200 personas". usa las palabras, para eso las tenemos. Roger Waters NIEGA eso. Decilo @radiomitre — ileana schinder (@IleanaSchinder) November 22, 2023

"Para mí no se discuten los hechos de terrorismo, para mí no hay discusión, no hay debate posible (...) No es 'No, no das lugar a pensar'. No, no doy lugar a pensar", intervino nuevamente Barbano. Sánchez volvió a la carga: "Bueno, pero no está bien eso, hermano. Te estas poniendo en un lugar completamente autoritario".

Tus límites son tu límites, respetá los de los demás. Respetá la gente que quiere discutir, sos autoritario en tu forma de plantear la discusión. Y vos también, Santi Tus límites son tu límites, respetá los de los demás. Respetá la gente que quiere discutir, sos autoritario en tu forma de plantear la discusión. Y vos también, Santi

Puesto que Sánchez lo involucró, García no se quedó callado y le respondió elevando el tono: "Nosotros somos autoritarios y vos sos el rey del periodismo. Detrás de todo esto hay una especie de elogio que vos el único que tiene una mirada lúcida y amplia sobre el tema".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FIleanaSchinder%2Fstatus%2F1727342474702582166&partner=&hide_thread=false Hola @gonzalosanchez no hay equidistancia entre el terrorismo y el antisemitismo, no lo hay. No es una opinion. No hay lugar para dudar que hamas decapito a bebes y viola a mujeres secuestradas. Es un hecho. @radiomitre @sangarciacorre — ileana schinder (@IleanaSchinder) November 22, 2023

"No es amplia la mirada, es simplemente que fui a hacer una crónica y a contar. Y la verdad que tu contundencia y la forma en que se baja con vehemencia la posición, parecieran que no admiten que haya otras posiciones. Aprendan a conversar, viejo", sentenció Sánchez. Pero se terminó de descargar contra García :

Vos sos tendencioso poque no tenés la capacidad de pararte en el punto medio. Esa capacidad de ser equidsitante no la tenés. Vos no tenés la equidistancia como un valor, porque vos me decís a mí el 'el rey del periodismo'. Vos no sabés ser equidistante de las cosas, estás en un lugar parado y no servís para ser periodista Vos sos tendencioso poque no tenés la capacidad de pararte en el punto medio. Esa capacidad de ser equidsitante no la tenés. Vos no tenés la equidistancia como un valor, porque vos me decís a mí el 'el rey del periodismo'. Vos no sabés ser equidistante de las cosas, estás en un lugar parado y no servís para ser periodista

"Te dijimos que esto iba a provocar frases como esta, que no tienen anda que ver con Roger Waters", se limitó a contestar el columnista de cine, antes de que Lanata le pusiera fin a la discusión el programa se fuera a una tanda.

--------

Más contenido en Urgente24:

¿Scaloni vs. Tapia por Sergio Massa? Supuesta interna en AFA

Antes de que asuma Milei, el Ministerio de la Mujer pasó a planta a más empleados

Los aeronáuticos amenazan a Javier Milei: "Va a cargar muertos"

El primer presidente economista, sin ministro de Economía