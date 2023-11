Feinmann, quien no pudo evitar los gestos de incredulidad cuando su compañera le indicó que el rumor surgió del medio ultra kirchnerista, se contactó directamente con el protagonista de la noticia. "Me está contestando el Pelado", anunció el conductor, y luego agregó, filoso: "Viste que yo te dije que la fuente no es buena. ¿Lo llamo al aire?".

BOMBA, @JonHeguier confirmó que Lilia Lemoine está de novia con Esteban Trebucq



Casi al instante, Trebucq atendió al llamado de Feinmann y, sin rodeos, exclamó: "No lo puedo creer, es un delirio. ¿No estás al aire, no? No, boludo, estás loco". Por su parte, el conductor "mandó al frente" a modo de broma a Sánchez, a quien el Pelado saludó afectuosamente generando un nuevo murmullo en el estudio.

Tengo más novias que días de la semana, no sé cómo hago. Todos los días cambio de novia, ¿cómo hago?. Hasta el martes estaba de novio con Coki Ramírez y ¿ahora ya cambió? Es una cosa de locos Tengo más novias que días de la semana, no sé cómo hago. Todos los días cambio de novia, ¿cómo hago?. Hasta el martes estaba de novio con Coki Ramírez y ¿ahora ya cambió? Es una cosa de locos

"No estoy de novio con nadie", aseguró, y siguiéndole el juego a los comentarios del equipo de Alguien tiene que decirlo lanzó: "Si quisiera salir con María Isabel Sánchez no tengo tiempo. Estoy casi todo el día con mi hija, tengo tres trabajos, vos lo sabés, Eduardo. Te juro que no lo puedo creer".

Una vez finalizada la comunicación y ante la tajante desmentida de Trebucq, Feinmann fue fiel a su estilo y chicaneó a El Destape. Refiriéndose a la panelista, espetó: "No le vas a creer a Navarro, no vas a creer eso, María. Son famosos por hacer operaciones, eso parece un quirófano, no una radio".

