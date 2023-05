"Me agrediste": Carlos Maslatón vs. Esteban Trebucq en A24

SE PICÓ: TENSA CHARLA ENTRE CARLOS MASLATON Y EL PELADO TREBUQC

“ Ni Cerruti se animó a tanto, Carlos. No hay ningún funcionario del gobierno que sea tan optimista como vos ”, le respondió Trebucq, con ironía. Aunque, Carlos Maslatón le recordó que el INDEC mide la pobreza por ingresos y no por consumo, y que la economía negra no es tomada en cuenta.

“¿Cuál es tu solución?”, le preguntó Trebucq.

Para Maslatón, la solución es sencilla, aunque complicada. “El dólar primero va a subir, después va a bajar. La gente indexa el precio del dólar, la gente no sabe, los precios van a subir más que el dólar. La Argentina va a ser más cara en dólares ”, pronosticó. Y agregó: “ Lo más importante ahora es liberar el mercado de cambios. Basta de las lelics con el BCRA. Yo tengo solución para la pobreza ”.

“Los ingresos le van a ganar a la inflación”, cerró Maslatón, sin dar más detalles.

¿Qué había pasado entre Maslatón y Trebucq?

Anteriormente, las redes se habían puesto picantes con un cruce entre tuits de Maslatón y Trebucq. Todo arrancó con el Maslatón tildando al periodista de A24 como un “demagogo de la pobreza ” por incitar constantemente a sus espectadores de una Argentina desbastada.

Y no puede faltar lo que fue la respuesta de Trebucq, que desencadenó en el posterior cara a cara en A24. Así que, ahora que sabes el background, ¿qué opinas?

