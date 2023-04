"A una de las protagonistas yo ayer se lo dije. 'Yo no hubiese puesto las fotos de Florencia en un programa mío (...) Para mí no es noticia, no tenemos nada que hacer ahí'", concluyó el periodista de A24, sin especificar si habló con Canosa o con Di Marco.

image.png El tuit de Canosa sobre el lanzamiento de El Observador.

Por su parte, Canosa apuntó muy fuerte contra sus detractores, entre ellos varios periodistas. A raíz de esto, cabe especular con la posibilidad de que las cosas esté un poco tensas entre ambos conductores, mientras la nueva FM espera por lanzarse.

Por Florencia, Baby vs. Canosa

Desde América TV se apresuraron en buscar el testimonio del conductor de A24, quien fue sumamente crítico con Canosa y Di Marco.

"El otro día Canosa habló de la anorexia y la bulimia de la hija de la Presidenta, yo tuve el mismo problema con mi hija", introdujo el conductor de Basta Baby, y más tarde agregó: "Decir que por la mamá es anoréxica o bulímica, miren que yo no soy cristinista precisamente, pero decir semejante… Mirá, detesto a los que diagnostican por televisión".

Esto me parece una irresponsabilidad suprema, y no es porque vamos los dos a la misma hora. Yo la apoyo a Viviana, me encanta el programa que hace, el estilo, pero ya golpes tan bajos por un punto de rating no hay que darle a nadie

"El tema es que lo que me da miedo a mí es que entremos en esa porquería que habíamos extirpado de la tele de hablar de la sexualidad de la gente, hablar de las adicciones y con la irresponsabilidad esta de hablar, porque no se sabe lo que vive una persona con un hijo con anorexia o bulimia. Es terrible, es un problema psiquiátrico", sostuvo.

"Las peleas en el ambiente se hacen con los pesos pesados, no con la familia ni los hijos. Dañar a la familia y a los hijos es el acto más cruel que puede haber", cerró Etchecopar, quien adhirió a la postura de que los comentarios de Canosa y Di Marco tuvieron por único fin cuestionar a la Vicepresidenta.

Pese a los reiterados comentarios de Etchecopar contra Canosa, la conductora no ha respondido a ninguna de sus provocaciones. Sin embargo, sí se dio por aludida ante las críticas de Romina Manguel, quien tuvo un acalorado cruce con Di Marco en Twitter.

