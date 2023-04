Las hijas de Jorge Jacobson en guerra por mansión millonaria

Además, la información de Montagna es que Verónica no les permite ni a Sandra ni a Paula visitar la casa, por lo que se desconoce el estado actual de la misma.

Más tarde, el magazine contactó al Broitman, quien se expidió al aire acerca del caso y disparó contra Verónica. "Hubo un contrato de locación que se venció y Verónica dijo que buscaba la llave de la casa y se quedó ahí viviendo", manifestó el letrado.

"Si no se llega a un acuerdo, se propone llevar a remate la casa. Además, cobrar un canon locativo real por los años y beneficios que tomó y que perjudico a las otras dueñas de la propiedad", destacó el abogado sobre el plan a efectuar para dar fin al conflicto, que implica un gran gasto económico ya que, según sostuvo, no se abonan los impuestos correspondientes.

Por otro lado, Broitman indicó que la casa ha sido objeto de denuncias por fiestas y ruidos molestos, lo que genera gran preocupación ya que el resto de las herederas deberán responder si la situación pasa a mayores con daños a terceros, puesto que también es su propiedad.

La pelea entre las hermanas abrió una puerta que se creía que estaba cerrada al momento de la división de bienes. Las especulaciones indicarían que existen una serie de propiedades, objetos de valor y cuentas de dinero en el extranjero que no fueron repartidas en su momento, según expuso Broitman.

La palabra de Verónica Jacobson:

Tras el corte, el programa también dio lugar a la palabra de Verónica, quien realizó su descargo al aire.

"Jacobson no dejó una herencia maldita. Dejó tres hijas, dejó nietas, dejó un legado en el periodismo. Es triste esto. Yo no llamo acá para hablar mal de ninguna de mis hermanas, no lo voy a hacer por el respeto a mis padres. Lo único que sí, me veo obligada a limpiar mi buen nombre y honor porque es lo único que tengo", introdujo.

Yo no soy usurpadora de nada, yo estoy haciendo uso de mi derecho como propietaria (...) Yo estoy levantando con mucho esfuerzo deudas que se fueron adquiriendo en la casa porque la verdad es que daba mucha pena que una casa que mis padres hicieron con tanto amor se viniera abajo Yo no soy usurpadora de nada, yo estoy haciendo uso de mi derecho como propietaria (...) Yo estoy levantando con mucho esfuerzo deudas que se fueron adquiriendo en la casa porque la verdad es que daba mucha pena que una casa que mis padres hicieron con tanto amor se viniera abajo

Y agregó: "En realidad, ustedes son víctimas de una persona que no entiende que los tiempos de la burocracia de este país son lentos. La casa la estoy por comprar yo, los que les corresponden a mis hermanas. El tema es que hay tantas deudas que yo estuve todo el verano levantando embargos en ARBA, en Municipalidad (...) después pagar los honorarios de los apoderados fiscales. Y ahora, que todo eso está levantando, falta que impacte en Catastro. que están de paro".

"Eso es lo que no entiende Sandra Jacobson, porque está apurada. Pero me duele mucho que este señor Broitman sea tan irresponsable de hablar de cuentas en el exterior, de cosas que no tiene la más pálida idea porque no hace su trabajo como corresponde, porque mi padre falleció hace ocho años, el 31 de julio del 2014", manifestó, retrucándole al abogado de su hermana.

Este señor Broitman, que está acostumbrado a defender narcotraficantes, se metió en una cosa que no le corresponde, no hace los deberes como tiene que hacer y quiere más cámaras que sus representados Este señor Broitman, que está acostumbrado a defender narcotraficantes, se metió en una cosa que no le corresponde, no hace los deberes como tiene que hacer y quiere más cámaras que sus representados

A modo de cierre, Verónica aseguró que Paula está totalmente de acuerdo con ella y con la única que se estaría enfrentando es con Sandra.

