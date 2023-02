Marina Calabró

Sin dudas, Calabró fue la más dura con Tinelli, dado que apuntó directamente contra la personalidad del conductor. "Marcelo Tinelli es un hombre que apenas puede ver más allá de su ombligo, que es profundamente 'tinellista' y que no tiene demasiado registro que nada que esté fuera de él. Me parece un hombre que como conductor ha sido y es", comenzó diciendo.

Me parece que es un hombre que se sobreestima. Que piensa que puede ser presidente de clubes, de países de procesos y la verdad que creo que es inconstante Me parece que es un hombre que se sobreestima. Que piensa que puede ser presidente de clubes, de países de procesos y la verdad que creo que es inconstante

Y agregó: "No está en mi lista de favoritos, supongo que yo tampoco estoy en la de él, pero le reconozco todos los méritos profesionales y no entiendo a qué juega cuando pretende jugar por afuera del espectáculo y además como empresario tampoco ha tenido el paso más feliz".

"Es un hombre laberíntico", cerró la periodista. Lo curioso de sus dichos es que fueron extraídos del ciclo de Luis Novaresio en LN+ y no recogidos por el movilero del ciclo de espectáculos de El Trece. Es evidente que desde la producción del programa ansiaban sumar las crudas palabras que utilizó Calabró para referirse a Tinelli.

Romina Manguel

Por su parte, Manguel prefirió ser cauta y no dudo en elogiar al presentador de ShowMatch y a su trayectoria. "Tinelli es un tipo que tiene que estar en la tele, es uno de los pocos tipos que saben de tele", sostuvo la periodista de Radio con Vos.

De todos modos, hizo una importante aclaración: "A mí me gusta el Tinelli conductor y no tanto el Tinelli empresario. Me parece que es difícil a veces separarlos".

"Lo que hace en la pantalla a mí me gusta y me gusta mucho (...) Ahora, el Tinelli empresario es otra historia", insistió, luego de que le consultaran sobre la información que sostenía que el empresario de medios había prometido llegar con dos millones de dólares a América TV, mientras su productora, LaFlia, agoniza.

El futuro de Tinelli

Si bien no ha habido confirmaciones oficiales, los últimos rumores que se han esparcido respecto a qué será de la vida de Marcelo Tinelli es que, tras caerse su pase a América TV, le habría solicitado a Adrián Suar un lugar en El Trece para una nueva edición del Bailando por un Sueño en agosto. Sin embargo, le habrían bajado el pulgar.

Además, la plataforma Amazon Prime habría rechazado el proyecto de hacer una serie sobre su vida. De esta manera, los trascendidos tampoco son esperanzadores para Tinelli, que sin América TV perdió su única oportunidad de tener lugar en la pantalla en 2023.

