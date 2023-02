Intendente disparó contra Clarín, Jorge Macri y el censo

Lo que detonó todo fue que Jorge Macri quería manejar la billetera de todos los intendentes del PRO -a mí me tenían como intendente del PRO-, pese a que ya había tenido varios chispazos con él".

Fuerte apoyo a Axel Kicillof

El gobernador bonaerense Axel Kicillof continúa su recorrida por los diferentes distritos de su territorio para lo que será la precandidatura a la reelección.

"Axel (Kicillof) va a ser gobernador por 4 años más. No tengo ninguna duda de eso y todo el distrito lo tiene que acompañar”, lanzó el jefe comunal, mientras Kicillof y el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa.

En Radio Urbana se encargó de explicar porqué: "Axel Kicillof ha sido un gobernador de lujo para el distrito. Por ejemplo, hace un año tuvimos un corte de energía en Sierra de la Ventana, y después de pedirle una solución a la Provincia hoy ya está resuelto. Y no es solo eso, sino también en viviendas, cloacas, gas, muchas cosas para mejorar la vida de los tornquistenses".

"Esto se nota sobre todo desde la pandemia. Acá no teníamos terapia intensiva, no había oxígeno central ni tomógrafos. Hoy tenemos todo. Eso no se puede hacer con plata del distrito, eso se hace con aportes de la Provincia", ejemplificó.

Además, el intendente contó que en la reunión con funcionarios provinciales dialogaron sobre "la vuelta del tren a Sierra de la Ventana fue algo planteado por muchos prestadores turísticos. Con el intendente de Pringles y Laprida nos reunimos con el ministro de Transporte de Nación pidiendo la vuelta del tren. Hay una posibilidad de hacer una secuencia de Bahía Blanca a Olavarría que pase por la Vía Pringles, y en Olavarría hacer un transborde hasta Capital. Se está analizando para ver si lo podemos lograr, sería muy importante no solo por el abaratamiento de la carga, sino que también para el transporte de pasajeros".

Al ser consultado sobre la población estable de la comarca serrana, Bordoni dijo que "según el último censo son 14.800", pero rápidamente se sumó a las críticas por las cifras:

Para mí, dio mal. Calculá que tenemos 8.600 medidores de energía de viviendas estables y, si a eso lo multiplicás por 2,8, te da arriba de 20.000 habitantes. Creo que el censo digital no funcionó. Nos afectó a todos, no solo a nosotros. O está mal hecho el censo o el digital no funcionó como tenía que funcionar

