Dólar cara grande y sin franja azul: ¿Dónde son aceptados?

¿Cuál es la diferencia entre el dólar verde y el dólar blue?

Es muy común que las personas piensen que el dólar blue hace referencia a los billetes estadounidenses con la franja azul e incluso algunos piensan que el dólar oficial, ahorro, entre otros, es un billete distinto al dólar blue.

En esta línea, cabe recalcar que el dólar blue es el nombre que se le da al valor del dólar en el mercado informal. Sin embargo, tanto los dólares adquiridos a valor oficial, ahorro, entre otros, son los mismos billetes que se obtienen en el mercado blue.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que, a rasgos generales, existen 3 tipos de billetes:

Por un lado, está el dólar "cara chica", el cual hace referencia a los billetes que tienen el diseño de Benjamín Franklin dentro de un marco ovalado. Dicha serie fue emitida entre 1914 y 1996.

Por otro lado, está el dólar verde o "cara mediana", también conocido como cara grande, y es el billete clásico del dólar en el que se presenta a Benjamín Franklin abarcando gran parte del billete. Dicha serie fue emitida entre 1996 y 2013, sumando nuevas medidas de seguridad.

Finalmente, se encuentran los billetes emitidos del 2013 hasta la actualidad conocidos como "franja azul". Estos cambian el color del papel a una tonalidad azulada-grisacea y tiene una característica franja azul, sumado a otras medidas de seguridad, haciendo que el billete sea muy difícil de falsificar.

¿Qué significa la franja azul en el dólar?

La franja azul en el dólar es tan solo una de las tantas medidas de seguridad que tienen el actual diseño de la divisa estadounidense para evitar su falsificación. La misma consta de una banda 3D que, al centrar la vista en esta y girar el billete, cambia la figura de una campana por varios símbolos de 100 y viceversa.

Dicha banda se encuentra tejida al billete (no impresa) y hace que este billete sea muy difícil de falsificar, generando que muchos ahorristas deseen únicamente este billete y rechacen o sean reacios a tomar los modelos anteriores con menores medidas de seguridad.

Por otra parte, cabe recordar que estos nuevos diseños solo aplican a los billetes de u$s 100, ya que el resto de las denominaciones no tienen este tipo de medidas de seguridad. Sin embargo, se estima que progresivamente se vayan presentando nuevos "modelos" para el resto de las denominaciones.

Por ejemplo, se estima que para el 2026 el billete de u$s 10 sea rediseñado, mientras que el de u$s 50 será renovado, aproximadamente, en el 2028.

Dólar cara chica y la polémica decisión que tomaron los bancos

El mercado informal de divisas desde hace años tiene una diferencia de precios entre los dólares físicos: los denominados "cara chica" valen menos por su antigüedad, por lo cual los ahorristas no los aceptan ni cuando los retiran de los bancos, algo que hace que se acumulen en éstos.

El principal problema con este tipo de billetes es que los clientes ya no aceptan en ventanilla los dólares "cara chica", por lo cual las entidades financieras tomaron nuevas medidas, para no quedarse con todos estos billetes que los ahorristas no aceptan por su menor valor en la compraventa blue.

Por este motivo, a partir de ahora algunos bancos pagarán solo con los billetes que estén disponibles en el momento en la sucursal, sean de "cara chica" o "cara grande", y si el cliente no está conforme con los dólares que se le ofrecen, puede volver en otro momento para intentar que toda la extracción sea con "cara grande".

