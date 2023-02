Pep Guardiola es un terco: Inexplicable lo de Julián Álvarez

Los 'Skyblue' cedieron la pelota y el terreno -lo peor que se puede hacer en dentro de una cancha de fútbol-, y más el City, que no es un equipo que resalte por un buen funcionamiento defensivo. Además, el DT español tuvo que enfrentar el choque ante Leipzig con las bajas por lesión de Aymeric Laporte y de John Stones, dos defensores centrales muy tenidos en cuenta por Guardiola. "Ambos están enfermos. No están listos para el partido y o sé si se recuperarán para el fin de semana (vs el Bournemouth)", explicó el mandamás.