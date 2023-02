Rolando Mandragora: Un napolitano acorrala a la Juventus

Los fiscales de la FIGC a cargo de la investigación definieron al de la Juventus como "un sistema fraudulento" con escuchas "que tienen valor de confesión", y una enorme cantidad de "documentos inquietantes", como las facturas corregidas.

Además de lo meramente deportivo, se sancionó con dos años y medio al exdirector deportivo Fabio Paratici, dos años a Andrea Agnelli y Maurizio Arrivabene, un año y cuatro meses a Federico Cherubini y ocho meses a Pavel Nedved.

El caso Mandragora

Según informaron varios medios, la Fiscalía de Turín está lista para "abrir nuevos frentes en su investigación" antes de la audiencia preliminar, prevista para el 27 de marzo.

En este caso, se investiga los tratos secretos que habría mantenido la Juve con Udinese y Atalanta por el traspaso de Rolando Mandragora.

El mediocampista se desempeña actualmente en la Fiorentina, que lo fichó directamente del conjunto de Turín el verano pasado por poco más de 8 millones de euros. Los 'bianconeri' habían decidido apostar por él en 2016, cuando arribó proveniente del Génova.

Para los fiscales Marco Gianoglio, Mario Bendoni y Ciro Santorello habría más "cartas complementarias" que podrían haber sido firmadas por la Juventus, en apoyo de los llamados "compromisos morales" a los que se refería el exdirector deportivo Fabio Paratici -ex direrctor de Juventus y ahora en Tottenham-.

El futbolista fue comprado por el Udinese por 20 millones , generando una plusvalía de 13,7 millones. El 3 de octubre de 2020, la 'Vecchia Signora' vuelve a comprar Mandragora a los friulanos, con una operación de 10 millones más 6 de bonificación, dejándolo cedido en Udine.

Según los fiscales, en paralelo al contrato depositado en la Liga en el que se hablaba del "derecho" de recompra, la Juve habría firmado un segundo acuerdo secreto con la "obligación" de recompra. La operación -según la hipótesis de la investigación- habría permitido al club blanquinegro ingresar la plusvalía en los estados financieros de 2019 y no ingresar la deuda de 26 millones. Los rastros de la deuda saldrían de un correo electrónico del 10 de julio de 2020 en el que Claudio Chiellini, responsable del área de cesión de la Juve, enumera las cifras que aún se deben a clubes y agentes: 26 millones se escribe junto al Udinese.

Mandragora y el padre, que también es su agente, así como el vicepresidente del Udinese, Stefano Campoccia, fueron escuchados en la fiscalía en calidad de testigos. En cuanto al resto de tarjetas no depositadas en la Liga, la referencia es a las supuestas deudas con otro club, el Atalanta, por unos 14,5 millones de euros que no habrían sido presupuestados. También según Repubblica, entre las pruebas habría un acuerdo entre Percassi y Paratici en septiembre de 2020.

Corriere Torino escribió en una nota:

Esta sería la nueva investigación en la que trabajan los magistrados de Turín, que acusan a los ex altos directivos de la Juventus -entre ellos el expresidente Andrea Agnelli y su adjunto Pavel Nedved- de contabilidad falsa y comunicaciones corporativas falsas. Las supuestas "relaciones opacas" entre el club Juventus y otros clubes son ampliamente denunciadas en los documentos de la investigación. Ahora, sin embargo, habrían surgido nuevos episodios (que podrían desembocar en litigios complementarios en la audiencia preliminar del 27 de marzo) en los que se habla de plusvalías no registradas y de deudas con otras empresas

image.png Rolando Mandragora, en su etapa como futbolista de la Juventus.

