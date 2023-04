Interna en C5N por Carlos Maslatón: "Si quieren, me voy"

Fue el propio Maslatón quien reveló esto en su respuesta a la abogada Natalia Volosín, que irónicamente comentó: "Todos los columnistas de TV saliendo a cortarse la chota en vivo en 3, 2, 1…".

image.png El cruce entre Maslatón y Kablan.

"Veo que considerás que es mucho, Natalia. Entiendo que el periodismo honesto sea en el siglo XXI una actividad muy bearish. A mi este ingreso simbólico me permite pagar el taxi ida y vuelta a C5N y pasar por un bar a la salida. Técnicamente, cubro los costos. Es carga pública", lanzó el gurú del Bitcoin, fiel a su estilo.

Si bien es de público conocimiento que el comportamiento de Maslatón, tanto en redes como en los medios, responde a un personaje que busca ser intencionalmente provocador, esta vez se le fue de las manos.

Fue debido a esto que sugirió a los ejecutivos de la emisora la posibilidad de renunciar en caso de haber generado una situación incómoda dentro del canal.

Sin embargo, Maslatón ya adelantó la naturaleza de su vínculo con C5N: "En lo más mínimo es relación laboral. No recibo órdenes, no tengo jefe en C5N-Duro de Domar. Soy un autónomo que vende un servicio. Y además así yo lo declaro. No procede despido ni indemnización por despido".

