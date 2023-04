Mano a mano, Larreta Vs Bullrich

Sin candidatos confirmados en el Frente de Todos, la contienda en Juntos por el Cambio concita la atención política alrededor de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Las encuestas muestran resultados disímiles en la intención de ambos, pero los últimos sondeos conocidos le otorgan ventaja al jefe de gobierno porteño en una PASO donde ambos -tanto solos como con otros candidatos del espacio como Gerardo Morales o Facundo Manes-, compitan por la candidatura de la coalición.

image.png Larreta se impone ante Patricia Bullrich en la PASO de JxC con varios candidatos.

Rodríguez Larreta gana con el 12,4% sobre Patricia Bullrich (8,2%), María Eugenia Vidal (3,0%), Facundo Manes (2,6%), Gerardo Morales (2,1%) y José Luis Espert (1,5%).

Si la PASO en JxC fuera un ‘mano a mano’ entre Larreta y Bullrich, el mandatario porteño sumaría más votos con el 15,9% ante un 10,7% de Bullrich.

Hipotética interna en el FdT

A pesar de que este jueves (27/4), Cristina Kirchner pareció ratificar que no será candidata a presidenta (“ya di todo” dijo en un tramo de su alocución) si la exmandataria se presentara a las PASO se impondría con el 17,5% sobre Sergio Massa (5,8%), Alberto Fernández (medía un 3,0% al momento de realizarse el sondeo cuando todavía no había anunciado que no se postularía a la reelección), Daniel Scioli (2,3%) y Wado De Pedro (1,4%).

En balotaje

Tomando como referencia los resultados de las mediciones de intención de voto, Synopsis midió dos posibles escenarios de balotaje.

image.png

Si Rodríguez Larreta es candidato a Presidente, JxC amplía su victoria sobre el FDT al obtener un 45,6% de los votos ante un hipotético cruce con Sergio Massa (36,6%).

Pero la diferencia es menor con Patricia Bullrich, quien de todos modos ganaría en balotaje con el 45,4% sobre Massa, quien en este caso sumaría casi 7 puntos respecto al escenario con Larreta y asciende al 43,4%.

image.png

