"Se pronunció a favor del robo": Javier Milei arde vs. CFK

image.png

"@CFKArgentina estuvo un rato largo hablando de Dolarización. Para variar, al igual que todo el resto de la casta política, se pronunció a favor del robo y en contra de los argentinos de bien. Aunque se resistan Todos-Juntos, a partir del 10/12/2023 se quedan sin juguete. VLLC !"

Aun así, las palabras de Milei no quedaron solamente en eso. Le estuvo dando "retuit" y "me gusta" a varias publicaciones que habían hecho mención directa o indirecta a la vicepresidenta CFK por sus duras palabras.

image.png RT y "Me Gusta" a favor de Milei.

image.png RT y "Me Gusta" a favor de Milei 2.

También hubo repercusiones por las palabras de CFK, desde JxC:

Tal es el caso del jefe de Gobierno Horacio Rodriguez Larreta quien en su Twitter comentó:

image.png

"Escuchar hablar a @cfkargentina como si no fuera la vicepresidenta de la Nación, como si su foto no hubiese estado en la boleta presidencial y como si no fuera la que armó y conduce este gobierno, indigna. Este gobierno fracasó y Cristina se tiene que hacer cargo. Hoy volvió a demostrar que no le preocupan los argentinos. Por suerte, lo que estamos viendo es el final de la Argentina irresponsable. El modelo kirchnerista está agotado. No perdamos la esperanza. Vienen otros tiempos para nuestro país. Vamos a salir de esta. Juntos."

------------------------------------------

