CFK y el formol: Otra vez ella decidió ignorar lo importante

En cualquier caso, CFK se autopercibe 'progresista' cuando su enfoque es muy conservador. Obsérvese el siguiente fragmento de su discurso:

"Tenemos que sentarnos en una mesa en serio para ver cuánto pone cada uno porque si el que recauda, que es el Estado, se hace cargo de la educación, de la salud y de un montón de cosas, es también el que le deflacta las ganancias y le indexa lo gastos, va a haber un déficit fiscal crónico. Hay que cuestionarse eso y también simplificar tributariamente muchas cosas, pero hay que cortarla con el slogan del déficit".

Ni la educación ni la salud ni "un montón de cosas" (comenzando por la seguridad) que ofrece el Estado es aceptable para la mayoría de la población, y compensar esa deficiencia / ineficiencia le provoca a los ciudadanos un estrés en sus ingresos personales, una angustia salarial permanente.

Si el Estado que ella reivindica ofreciera servicios aceptables para sus ciudadanos en materia de educación, salud y seguridad, le provocaría

a unos, una cantidad de argentinos una mejora apreciable no salarial que impactaría en su capacidad de compra y hasta de ahorro , y

, y a otros, una movilidad social ascendente que hoy día les niega.

Pero ni la educación ni la salud ni mucho menos la seguridad que ofrece el Estado oneroso es aceptable para la mayoría de los argentinos, y quienes recurren a esas prestaciones lo hacen porque no pueden pagar las que ofrecen los privados.

Sin embargo, CFK -quien nunca utilizó la salud pública ni envió a su hija Florencia a la educación pública- decide omitir estas cuestiones para reivindicar el gasto público tal como se encuentra, y así ella elimina un debate imprescindible: cómo se financia el déficit fiscal que tiene el Estado oneroso e ineficiente.

Es lamentable esta ausencia de discusión abierta porque la sociedad la necesita de una vez por todas, más allá de CFK.

cfk fans.jpg Fans de CFK en el Teatro Argentino de La Plata, 27/04/2023. Foto NA: MARCELO CAPECE

La inflación

La gran ausente de la disertación de CFK fue la inflación, y eso demuestra la distancia entre la opinión pública y la Vicepresidente. La gran ausente de la disertación de CFK fue la inflación, y eso demuestra la distancia entre la opinión pública y la Vicepresidente.

Ella reivindica el volumen del Estado pero no consigue explicar cómo se financia el sobregasto, llamado déficit fiscal, omitiendo que es el origen de la inflación que sus 2 Administraciones convitieron en estructurales, antes de Mauricio Macri y Alberto Fernández, sus sucesores.

Jamás la inflación fue un tema de CFK, uno de los pilares de la ausencia de empatía entre ella y la mayoría de los argentinos.

Cuando CFK fue Presidente, ella respondía al reclamo popular con las excentricidades de Guillermo Moreno , quien hoy la desconoce como referente.

, quien hoy la desconoce como referente. Desde que ella es ex Presidente prefiere no abordar una cuestión central para debatir no sólo la calidad de vida de los ciudadanos / electores / contribuyentes / consumidores / usuarios, sino el conflicto social permanente porque la inflación agita la verdadera Grieta que recorre a la sociedad.

Esto hay que reiterarlo: CFK ha decidido desconocer a la inflación como problema cuando es la principal preocupación de los argentinos, y por eso su discurso es lejano, teórico, abstracto, obsoleto (para la mayoría).

No se trata de que los argentinos hayan 'cancelado' a CFK sino que ella se autoproscribe de la agenda popular, con o sin Poder Judicial adverso.

image.png Mucho calor en el Teatro Argentino de La Plata.

Milei sí, Larreta no

Es muy difícil debatir con quien decide refugiarse en la ignorancia: fue un eje del discurso de Urgente24 desde 2003 a 2023. En definitiva, NK, CFK, Mauricio Macri y Alberto Fernández resultan una línea de tiempo marcada por la decisión de desconocer las claves de la pobreza de los argentinos.

CFK afirmó que "el problema de estos últimos años no es que el país no crece, sino que no se redistribuye la riqueza". Esto es falso.

Por un lado, no aumenta el PIB por habitante, y esto es demostrable por procedimientos matemáticos.

Por otra parte, la inflación provoca una redistribución permanente de la riqueza a favor del Estado -que provoca la inflación para así financiarse más barato- y de aquellos que o pueden fijar precio o pueden desprenderse más rápido de los pesos.

Es abrumador volver a discutir esto, tal como si 2007 o 2011 o 2013 o 2015 o 2019 hubiesen transcurrido en vano.

Es evidente que CFK decidió, hace 20 años atrás, cuando ni siquiera era Jefa de Estado, imaginar la realidad de una manera y jamás impedirá que nada la modifique, ni siquiera la realidad misma.

Consecuencia de que CFK decidió omitir de su análisis la inflación es que no puede entender el éxodo masivo de los argentinos de los pesos hacia el dólar, por lo tanto no consigue aproximarse al fenómeno de la dolarización, que es una respuesta popular ante la deuda que acumula la democracia por la destrucción de la moneda nacional.

La dolarización es una esperanza de quienes están hartos de sus pesos tengan, cada hora que pasa, menor valor, y la carrera es incesante y provoca hartazgo. CFK prefiere omitir la estabilidad de precios de los años '90, y es uno de los motivos por los que termina agrediendo a los electores de Javier Milei. La dolarización es una esperanza de quienes están hartos de sus pesos tengan, cada hora que pasa, menor valor, y la carrera es incesante y provoca hartazgo. CFK prefiere omitir la estabilidad de precios de los años '90, y es uno de los motivos por los que termina agrediendo a los electores de Javier Milei.

Para el final es necesario regresar a un concepto deslizado antes: también hay una trampa 'cazabobos' en la oratoria de CFK, que es el otro motivo de elegir como enemigo a Milei. Ella preparó su disertación y eligió sus palabras. Claramente le dijo al Frente de Todos que quiere un balotaje contra La Libertad Avanza y no contra Juntos por el Cambio.

CFK imagina un balotaje reivindicando la racionalidad contra el posible 'salto al abismo', asustando a una Argentina etaria de mediana edad, ya que Milei es sinónimo de Sub30.

Entonces, CFK le concede un falso protagonismo a Milei y omite a quien es su verdadero adversario. Todo demasiado obvio. Casi aburrido si no fuese por el enojo que provoca que ella vuelva a lo mismo de siempre en su bendita 'Argentina Circular'.

--------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La Bersuit intimó a Javier Milei y reclama por "daños materiales y morales"

Caos en LN+: Eduardo Feinmann, muy ácido vs. Jonatan Viale y Marina Calabró

Flybondi: Pasajes a destino del exterior a mitad de precio

¿Marcelo Tinelli vs. "Tristonio"? Antonio Laje se planta

USA odia la nueva película de Damián Szifrón, Francia la ama