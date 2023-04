Estela de Carlotto: "A Cristina la retaría"

Recordemos que ayer, en el acto en La Plata, y mientras la militancia le exigía al coro de "Cristina presidenta", CFK los desactivó rápidamente con una frase: "No, no, no. ¡Tranquilos, tranquilos, tranquilos! Ay, Dios... No se hagan los rulos. Ya se los dije muchas veces".