"Chávez murió el 30 de diciembre del 2012. Se informó públicamente que murió el 5 de marzo de 2013 y yo viajé rápidamente a Caracas porque quería ver el último funeral stalinista del mundo. Te puedo asegurar que no estaba Chávez ahí", insistió el abogado.

En tanto, desde Twitter, Mariquita Delvecchio se sacó ante la expresión de Cynthia García "¡te vas a la mierda!":

Cintia García, en C5N (no te arrobo porque no te encuentro entre tantas homónimas), me resultás una irrespetuosa, intentando hacer un aprovechamiento de tu género despreciable. Hoy mandaste a la mierda a Maslatón... ¿mirá si hubiera sido al revés? Atorranta Cintia García, en C5N (no te arrobo porque no te encuentro entre tantas homónimas), me resultás una irrespetuosa, intentando hacer un aprovechamiento de tu género despreciable. Hoy mandaste a la mierda a Maslatón... ¿mirá si hubiera sido al revés? Atorranta

Luego, agregó sobre otro tramo de la charla: "La bruta de Cintia García cree que un cargo público es lo mismo que un cargo electivo. Y se autodefine como profesora de periodismo... con razón el actual nivel de periodistas".

Entonces, la expanelista de 6-7-8 le aclaró: "Estimada, acá estoy cualquier cosa que me quieras decir. (Es cierto que debo tener homónimas por apellido popular. Mi nombre se escribe Cynthia). Quiero aclarar solamente que no mandé a la mierda a su compañero. Dije: 'te fuiste a la mierda'. No es lo mismo. Saludos".

Mientras tanto, Delvecchio dio like a comentarios muy hirientes contra la militante K, como "está caliente con tu marido":

Maslatón retuiteó: "Muy preocupante la situación en mi casa. Mariquita está realmente enojada por mi participación en Duro de Domar por C5N. Para mí es normal y habitual la violencia del debate político, en especial si se trata de ataques del comunismo. Yo le digo que estoy diseñado para lo peor. Incluído el presidio en el Archipiélago Gulag".

Teorías de fecha de fallecimiento de Hugo Chávez

Existen hipótesis de que el presidente Chávez murió en La Habana antes de la fecha oficialmente anunciada, pero ninguna de estas versiones ha sido confirmada o demostrada. En una entrevista, la fiscal general Luisa Ortega Díaz afirma que el 28 de diciembre de 2012, mientras se encontraba fuera del país, recibió una llamada de Diosdado Cabello pidiéndole que regresara a Venezuela porque Chávez había fallecido, pero que mientras compraba los pasajes de regreso al país recibe otra llamada de Cabello para decirle que no había muerto.

En una declaración en enero de 2015, el segundo oficial al mando de la guardia del Presidente Chávez, el capitán de corbeta Leamsy Salazar afirmó que el mandatario falleció a las 17:32 del 30 de diciembre de 2012 en La Habana y que llegó muerto a Caracas, versión que había sido mencionada antes por diversos políticos.

Sin embargo, el gobierno venezolano posteriormente presentó fotografías de Chávez el 15 de febrero de 2013 leyendo el diario cubano Granma junto a sus hijas mayores Rosa Virginia y María Gabriela.

El 16 de diciembre de 2016, Euzenando Azevedo, quien era presidente de Odebrecht en Venezuela y además enlace entre los altos miembros del gobierno de Chávez y Odebrecht, declaró en tribunales de Brasil en relación con la Operación Lava Jato que Chávez murió en Cuba y no en Venezuela:

Él anunció (Hugo Chávez) en cadena de radio y televisión que si le pasaba algo en su último viaje a Cuba eligieran al entonces vicepresidente de la República (Nicolás Maduro) como su sustituto, viaje del cual no regresó Él anunció (Hugo Chávez) en cadena de radio y televisión que si le pasaba algo en su último viaje a Cuba eligieran al entonces vicepresidente de la República (Nicolás Maduro) como su sustituto, viaje del cual no regresó

Rumores acerca de cambios de ataúd en su traslado a Caracas, posible uso de una réplica de cera de Chávez, declaraciones de embalsamadores que viajaron a Cuba, y supuestas reacciones de quienes vieron de cerca el rostro del presidente fallecido, apoyan estas ideas.

Las teorías fueron adquiriendo mayor verosimilitud cuando el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Ernesto Villegas, afirmó que el cuerpo del presidente Hugo Chávez no sería embalsamado, como había sugerido días antes el jefe de Estado encargado Nicolás Maduro, por el estado en que se encontraba el cuerpo.

