Roger Waters rechazado en Argentina por sus dichos sobre Israel

Roger Waters y un discurso peligroso

Tras la consulta por su rechazo a Israel, Roger Waters soltó un comentario con el cual quedó muy complicado: "Consideran que las personas que profesan la religión judía tienen una serie de derechos completamente diferentes a todos los demás. Esto es fundamentalmente importante. Por eso en mi mensaje digo, ¿suscribes o no a la idea de la igualdad en derechos humanos? Porque es cuanto no lo haces, eres un nazi. Y sé que no puedes decir nazi", comentó.