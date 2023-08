"Llevamos 40 años de democracia y hubo acuerdos y desacuerdos de un montón de sectores de la política. Y me gustaría que así como a mí me preguntan por esa frase, le pregunten a Patricia Bullrich por qué pensaba que Mauricio Macri era el político más corrupto de Argentina. También me gustaría que le pregunten a Horacio qué le contestaría a Elisa Carrió que lo acusó de matar a Favaloro", respondió el Ministro de Economía.