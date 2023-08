Insuficiente ajuste fiscal postPASO, BCRA emitiendo a full

Fundación Capital tiene como titular a Martín Redrado, ex presidente del BCRA y la CNV. Su director coordinador es Carlos Pérez, ex gerente general del BCRA. Si bien la Fundación prestó asistencia técnica tanto a Banco Ciudad como al Bapro, Redrado estuvo en el equipo de Sergio Massa entre 2013 y 2021. Es más: cuando Massa asumió en Economía hace 1 año, muchos especularon con algún rol para Redrado, quien por esas horas estaba en ceremonia de bodas en Italia. (La otra baja sensible en el equipo de Massa fue Diego Bossio, fundador de la consultora Equilibra.) Hoy día, Redrado es secretario de Asuntos Estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires, y es mencionado para integrar el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta si fuese Presidente (quizás, Cancillería). Pérez sigue siendo consultado por bancos y empresas de todo el país. La cuestión de fondo es el ajuste fiscal necesario para que se apruebe el acuerdo con el FMI y se llegue a diciembre. Realizada la presentación, vamos al texto titulado "Un Banco Central que continúa siendo la chequera del Tesoro":