Doble naufragio en Italia: Se agranda el cementerio en el Mediterráneo

Sin embargo, al conversar con los sobrevivientes, advirtieron que otra nave marina se había hundido. En el segundo barco, en cambio, había 42 subsaharianos, 14 de los cuales fueron recuperados y 34 continúan desaparecidos en el mar.

De acuerdo a la agencia de la ONU para los refugiados, Acnur, la tunecina es la principal nacionalidad de quienes están cruzando el Mediterráneo irregularmente. En concreto, suponen el 20% del total. También abundan los sirios, afganos, iraquíes, indios, bangladesíes y paquistaníes.

Frontex advirtió en mayo de 2023: “Especialmente desde Túnez, vemos por el momento un crecimiento del 1.100% en comparación con el año pasado”.

Meloni, para contenerlo, el 16 de julio firmó un memorando con Túnez para contener los dramáticos flujos migratorios por las rutas del Mediterráneo en el que Bruselas propuso un paquete de ayudas (150 millones para apoyar los presupuestos del Estado asfixiado por una deuda pública equivalente al 80 por ciento de su PIB y por la falta de liquidez y 105 millones para apoyar el control de fronteras). Pero las naves continúan arribando a las costas italianas.

La líder de Fratelli d' Italia fue clara. No habrá avances migratorios si el acuerdo de cooperación carece de “desarrollo de África, y particularmente de los países de origen de los migrantes". Por ello insistió sobre todo en inversiones estratégicas e infraestructuras.

image.png Se agranda el cementerio en el Mediterráneo.

El mismo diario informó que durante domingo una pequeña embarcación con una veintena de inmigrantes se estrelló en el acantilado de Ponente, un promontorio rocoso de más de cien metros de altura, y los náufragos quedaron varados entre las rocas porque las patrulleras de la Guardia Costera no pudieron recuperarlos debido a la marejada.

Asimismo, hay 2.142 invitados inmigrantes en el punto de acceso de Lampedusa. Para el martes se han organizado vuelos chárter para 360 personas.

El panorama es complicadísimo. Lamentablemente, semana tras semanas el cementerio del Mediterráneo aumenta su volumen con cadáveres, signos de muertes terribles. Según el Ministerio del Interior italiano, 31.300 migrantes llegaron a las costas del país en lo que va del año y datos de la ONU sugieren que unos 72.000 refugiados y migrantes han llegado a Italia, España, Grecia, Malta y Chipre, países ribereños del Mediterráneo. Según la ONU, más de 100.000 migrantes llegaron a Europa en los primeros seis meses de 2023 por vía marítima, desde las costas del norte de África, Turquía y Líbano.

Hasta junio de 2023, al menos 1.807 migrantes habían muerto o desaparecido en las rutas del Mediterráneo al intentar llegar a Europa desde el norte de África u Oriente Medio, según las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM).

Muchas personas provenientes de África y Medio Oriente para escapar de sus gobiernos, de las guerras, la persecución y la pobreza y, privadas de medios más seguros para salir de su país, se lanzan al océano en diminutos botes desbordados, sin otro fin que llegar a las costas europeas. Desesperadas, realizan un largo y peligroso viaje sin saber a ciencia cierta si llegarán poniendo en riesgo su vida y la de su familia.

Una tendencia recurrente entre los inmigrantes es utilizar a Italia o Grecia como puerta a otras naciones europeas; Francia, Alemania y hasta algunos países nórdicos.

Sobre esto, destacan las palabras de la premier que trascendió la histórica conferencia: “Italia y Europa necesitan inmigración pero no podemos dar la señal de que se premiará a los que entran ilegalmente. Si por un lado estamos abiertos a dejar entrar a la gente pero luego no nos ocupamos del destino que tendrán en nuestros países no es solidaridad”.

“En el centro de los flujos migratorios están las personas, hay vidas, esperanzas, sufrimientos -añadió- Es nuestro deber cuidar el destino de estas personas. Necesitamos un compromiso común y más colaboración para contrarrestar la red de traficantes. Necesitamos una colaboración de amplio alcance para apoyar el desarrollo en África abordando las causas profundas de la migración".

