Polémico: 1er puesto en top Billboard con canción 'racista'

Estas frases hacen referencia a los “pueblos del atardecer”, que eran comunidades exclusivas para personas blancas, donde se discriminaba y se expulsaba a las personas negras, latinas y otras minorías. Estos pueblos existieron en Estados Unidos hasta mediados del siglo XX, y algunos todavía persisten hoy en día.

image.png

Además, el video de la canción se grabó frente al juzgado del condado Maury, en Tennessee, donde ocurrieron actos de violencia racial, como linchamientos y quemas de cruces.

La defensa del cantante

Jason Aldean se defendió diciendo que la canción solo expresa el sentimiento de comunidad y respeto que vivió en su pueblo natal, donde los vecinos se cuidaban entre ellos sin importar sus creencias. También dijo que no tenía intención de ofender a nadie y que respeta la diversidad.

“A pesar de la insistencia de la estrella de la música country Jason Aldean en que su controvertida canción “Try That in a Small Town ” no es racista, el video musical parece haber sido editado discretamente.

Según The Washington Post, “el video ahora es seis segundos más cortos que cuando se subió a YouTube el 14 de julio ” y “ ya no contiene un clip de noticias de Fox 5 Atlanta que muestra enfrentamientos violentos durante las manifestaciones de Black Lives Matter en 2020 y posteriores protestas en enero ”.

image.png Se desconoce cuándo se hicieron los cambios, pero en el informe del martes del Post se destacaron varias diferencias en los clips.

A pesar de las críticas, la canción llegó al número 1 en la lista Billboard Hot 100 esta semana.

A principios de este mes, Aldean defendió la canción y el video, afirmando: "No hay una sola letra en la canción que haga referencia a la raza o la apunte, y no hay un solo videoclip que no sea material de noticias real, y aunque puedo tratar de respetar a los demás tener su propia interpretación de una canción con música, esta va demasiado lejos ” (cita extraída de Rolling Stone).

¿Qué opinás vos?

La polémica por la canción de Jason Aldean generó un intenso debate sobre los límites entre la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos.

¿Creés que la canción es racista o solo una forma de expresar el amor por el pueblo natal? ¿Creés que el cantante debería retirar su canción o mantenerla? ¿Creés que la música country tiene un problema con el racismo o solo es un caso aislado?

