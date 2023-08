Sergio Massa y el conflicto de la dualidad

En el sector de Cristina Kirchner, por otro lado, también están preocupados por el rol que la Vicepresidente tomará en la campaña. Hasta ahora ha sido de apariciones puntuales, acompañando al candidato de “síntesis”, pero llevándose todos los reflectores y de alguna forma opacándolo. Algunos en el kirchnerismo reclaman algún gesto más contundente que facilite el traslado de sus votos a Massa. Otros, en cambio, se preguntan en qué medida la colaboración de CFK en la campaña es beneficiosa para el ministro candidato. En Córdoba, Massa hizo algo que tuvo que hacer muchas veces Alberto Fernández, lo que no parece un buen signo: aclarar que él será el jefe de su eventual Gobierno.

La postal junto a Cristina en la cabina de un avión es una que puede generar simpatía en el kirchnerismo, pero no lograría atraer los votos que le faltan al oficialismo. Las últimas encuestas muestran un escenario estancado, con UP debajo de Juntos por el Cambio, aunque en zona de empate técnico. En estos días se conocieron varios trabajos presenciales, modalidad a la que se le adjudica mayor eficiencia predictiva. Tanto el de Management & Fit como el de Opina Argentina coinciden en el liderazgo de la alianza opositora, pero con el oficialismo a corta distancia.

mandfjulio.jpg Intención de voto según Management & Fit.

opinaargentina-julio.jpg Intención de voto según Opina Argentina.

También le otorgan a Massa la posición de candidato más votado, algo que el ministro se fijó como objetivo, aunque su rival interno, Juan Grabois, reprocha esa estrategia. No sólo eso, sino que afirma además que Cristina Kirchner coincide con él en que la mira debe estar puesta en que sea UP la se imponga como la fuerza más votada en las PASO. Para Grabois, el objetivo de Massa responde a fines personales en detrimento del conjunto, como -dice- lo que ocurre en Tigre, donde el ministro prefiere prescindir de los votos que le puede aportar el intendente Julio Zamora, que quiere reelegir, si es que eso beneficia a su esposa, Malena Galmarini, quien le compite en la PASO por la candidatura de jefe comunal del espacio. Galmarini, por su parte, tampoco escatimará recursos en ese afán, aunque no sean de ella: admitió que invirtió discrecionalmente en el distrito que quiere gobernar más dinero de Aysa, empresa estatal que preside.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPoliticaArg_ok%2Fstatus%2F1686461357598572544&partner=&hide_thread=false La esposa de Sergio Massa, directora de AYSA y candidata a intendente de Tigre, Malena Galmarini, admitió haber dirigido más recursos desde AYSA hacia su municipio.

¿Es ético? pic.twitter.com/6EssAj857y — Política Argentina (@PoliticaArg_ok) August 1, 2023

Massa prohibió que Zamora se cuelgue de su boleta presidencial, por lo que sólo su esposa podrá capitalizar el arrastre de toda la lista. Distinta es la postura de CFK, quien no está dispuesta a sacrificar votos que puedan aumentar el caudal de Axel Kicillof, que libra su propia batalla por la reelección en la gobernación bonaerense. Entonces, la Vice salió al rescate de Zamora al proporcionarle una 2da lista (la 1ra es la de Grabois) que arranca con el tramo de Kicillof. La movida debe ser convalidada por la Cámara Nacional Electoral, que fue la que rechazó el reclamo de Zamora cuando Massa lo dejó sin su boleta. La intervención de CFK en Tigre, el pago chico de Massa, genera especulaciones sobre si tendrá algún impacto en la relación entre ambos. Los esfuerzos de Massa para condicionar a Zamora, por otra parte, insinúan problemas de competitividad de su cónyuge en la PASO tigrense. La Vicepresidente también está pendiente de La Matanza, un distrito clave en cada elección en la provincia de Buenos Aires. Recibió al intendente Fernando Espinoza en su despacho del Senado y divulgó el encuentro. En paralelo, Massa recibió a su oponente, Patricia Cubría, del Movimiento Evita. Según varias encuestas que se hicieron públicas, Espinoza lidera la intención de voto, pero queda con la esposa de Emilio Pérsico en situación de empate técnico.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCFKArgentina%2Fstatus%2F1687224178531827712&partner=&hide_thread=false Recibí a Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, que vino a mostrarme varios proyectos que tiene en marcha en el municipio.



Me impactó el desarrollo del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación Productiva que van a hacer en Ciudad Evita, en un predio de 7 hectáreas… pic.twitter.com/OoKTadiIyk — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 3, 2023

En cuanto a sus problemas judiciales, la Vice intentó otra vez de forma fallida lograr una sesión especial en la que se convalide la continuidad de la jueza Ana María Figueroa en la Cámara de Casación, donde queda pendiente de resolución si va a juicio oral la causa Hotesur-Los Sauces, que tiene como implicados a la propia CFK y a sus hijos. Figueroa, señalada como afín a la Vice, cumplirá la semana que viene los 75 años de edad que la obligan a jubilarse, a menos que el Senado convalide la extensión de su mandato. Hasta ahora, el kirchnerismo no consiguió juntar el quórum para habilitar la sesión. Pero al mismo tiempo aseguran que hay antecedentes de que se puede tratar el pliego aún después del cumpleaños de la jueza. Intentarán aprobarlo tras las PASO.

Y si se trata del ámbito político-judicial, una párrafo merece la comparecencia de Silvio Robles, estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, ante la comisión que intenta llevar a jury a los integrantes del máximo tribunal. Allí el oficialismo sólo cosechó un traspié ante un Robles que se abroqueló detrás de una estrategia ante un oficialismo que lo citó como testigo pero que, previsiblemente, lo trató como acusado, cuando no como culpable.

robles-comision.jpg El vocero de la Presidencia de la Corte Suprema, Silvio Robles, se presentó ante la comisión de Juicio Político en calidad de testigo.

Vale la pena detenerse en un fragmento de la crónica del periodista judicial Gabriel Morini enel diario Ámbito Financiero sobre el fracaso del oficialismo en esa sesión:

"Si el objetivo de Robles fue desestabilizarlos a través de mostrarse lo más reticente posible para tensar al máximo, el bloque K no mostró reflejos ni siquiera para leerlo como una estrategia. Al frontón con el que devolvía toda clase de preguntas bajo la misma fórmula remanida, los diputados terminaron expuestos, sin herramientas para formular preguntas que no incluyeran alguna clase de acusación sobre Robles, lo que le permitía nuevamente ampararse en la garantía de no incriminación.

[...]

Parecía una humorada. Desde el fondo y ya sacado, (el diputado Rodolfo) Tailhade lo atacó al grito de “mentiroso compulsivo”, (el diputado Leopoldo) Moreau con aplicarle la ley de inteligencia y hasta el tranquilo Germán Martínez perdió los estribos, señalando que todo era una falta de respeto. Cualquier cosa daba lugar a equívocos, a la denuncia del testigo por “hostigamiento” y a reformulaciones de preguntas que quedaban igual que antes. Una jornada para el olvido".

Más contenido de Urgente24

Equilibra advierte peligro y M&R con la inflación

Los hackers vuelven a mostrar las falencias que el Estado no sabe resolver

En territorio hostil, Patricia Bullrich, habló de "poner en orden las instituciones"

Compra supermercado U24: Carrefour en el top y patea a Vea