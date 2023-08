La Matanza lugar de familias

“Vamos a lograr que La Matanza sea el lugar de las familias, del progreso, donde puedan tomarse unos mates en la puerta de la casa sin miedo, donde puedan vivir como cada uno de ustedes merece”, agregó

"Todas las provincias y los municipios deben tener solo dos períodos para los gobernadores y los intendentes. Nosotros tenemos valores y queremos respetarlos. La principal virtud republicana es la alternancia en el poder y necesitamos que se cumpla”, enfatizó.

Imagen de WhatsApp 2023-08-05 a las 20.40.27 camioneta.jpg Saludos y aplausos en la recorrida de Bullrich-Grindetti

Intendencias hereditarias

Sobre el cierre afirmó

Tampoco queremos que una intendencia sea hereditaria. No lo tomen como una pelea, tómenlo como un valor. Si nosotros creemos en nuestros valores, tenemos que cumplirlos. Porque si no, tenemos un doble discurso. Decimos una cosa y hacemos otra. Tampoco queremos que una intendencia sea hereditaria. No lo tomen como una pelea, tómenlo como un valor. Si nosotros creemos en nuestros valores, tenemos que cumplirlos. Porque si no, tenemos un doble discurso. Decimos una cosa y hacemos otra.

Por su lado Grindetti, quien piensa aprovechar hasta el último minuto la campaña, señaló que "queda una semana para seguir caminando y llevando nuestro mensaje de cambio profundo a cada vecino y militante de nuestro espacio, es con este equipo que lidera Patricia, que vamos a poder lograr las transformaciones que la provincia necesita, con convicción, coraje y fuerza para devolver a los vecinos un Estado presente y cercano”.

Acompañaron el recorrido los precandidatos a Diputados, Cristian Ritondo y Nicolás Massot, el Intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel y el precandidato a la legislatura bonaerense, Martín Culato y el dirigente Gustavo Ferragut.

