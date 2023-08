Dura chicana de Patricia Bullrich: "Son 2 votos"

Luego reapareció Macri, quien dijo no estar "sorprendido" por la decisión de Vidal, pero le lanzó una fuerte crítica: "lo escuché a Ritondo, tiene razón en estar desilusionado. Lo mejor en la vida es hacer lo que uno dice. Y, lamentablemente, siento que María Eugenia ha tomado varias decisiones sucesivas en las cuales ha desdibujado su perfil ”, lanzó Mauricio Macri durante una recorrida en San Nicolás.

Horas más tarde, Rodríguez Larreta fue consultado sobre los dichos de Macri pero evitó la confrontación al asegurar que "nunca opino. No hago comentarios de alusiones personales dentro de Juntos por el Cambio. No las hice ni las voy a hacer nunca".

Esta mañana, el jefe de Gobierno porteño volvió a realizar declaraciones sobre esta cuestión. Consultado en FiloNews sobre la falta de apoyo Macri, lo ninguneó: "No (esperaba su apoyo explícito). Creo que la vengo peleando y a mí en la vida nada me fue fácil. Siempre la tuve que remar, pelear, no soy un dotado. Soy del famoso tipo de las 10.000 horas".

Sugestivamente, R. Larreta comenzó a hablar del FMI y el crédito por US$57.000 millones que tomó Macri, y pareció aprovechar para tildarlo de deficitario serial.

"El problema no es la deuda. El problema es el déficit. Si vos tenés que gastar más de lo que recaudás, bajás el gasto, emitís, que para mí es la peor de todas porque el impuesto inflacionario afecta a los que menos tienen, o tomás deuda. El tema es que no podías emitir ni aumentar impuestos y ahí, para endeudarte, lo que tenés que mirar son las mejores condiciones: plazo y tasa. El Fondo Monetario no es el problema sino porqué llegaste a eso y eso es el agujero fiscal fenomenal. Hoy ya lo tenés, tenés que cumplirla, y lo que tenés que hacer es renegociar con las mejores condiciones posibles y la firmeza del mundo para tratar de conseguir más plazo y menos tasa", dijo.

----------------------

