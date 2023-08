Consultado en FiloNews sobre la falta de apoyo Macri, quien enfureció por Vidal, lo ninguneó: "No (esperaba su apoyo explícito). Creo que la vengo peleando y a mí en la vida nada me fue fácil. Siempre la tuve que remar, pelear, no soy un dotado. Soy del famoso tipo de las 10.000 horas".