María Eugenia Vidal: "Yo voto por Horacio"

María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, ex vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde también fue la ministra de Desarrollo Social, afirmó a través de sus redes sociales: “ Voto a Horacio porque estoy convencida de que hoy es lo mejor para la Argentina”, explicando por qué apoyará a Horacio Rodríguez Larreta y no a Patricia Bullrich, en las PASO 2023 del 23/08.