Larreta evitó confrontar con Macri por el apoyo de Vidal

Vidal publicó por la mañana de este miércoles una carta titulada "Mi voto" en la que explicó los motivos de su opción por Larreta. "Voto a Horacio porque estoy convencida de que hoy es lo mejor para la Argentina”, concluye ese texto.

La manifestación generó una fuerte reacción de la facción alineada con Patricia Bullrich, rival de Larreta en la PASO. Una fue la del diputado y precandidato a gobernador bonaerense por el bullrichismo, Cristian Ritondo, quien a su vez es uno de los dirigentes más cercanos a Vidal.

"Me sorprendió y, en parte, me desilusionó. Le he expresado personalmente que estoy muy en desacuerdo con esa decisión”, lanzó Ritondo que recordó que “he trabajado con ella en batallas importantes en la provincia de Buenos Aires, pero estoy convencido que hoy la persona con carácter para liderar esas batallas es Patricia Bullrich".

Más cerca de Bullrich, Juan Pablo Arenaza, su jefe de campaña, tildó a Vidal de "empleada del mes".

