En Qatar 2023, nueva derrota de 'halcones' + izquierda K

El dólar 'blue' puede escalar porque es cierto que escasea la moneda estadounidense pero la Argentina volvió a eludir no sólo el pronóstico de incumplimiento con el FMI sino la apuesta de que pagaría con las reservas en oro del BCRA. Habrá que ver si tanto el FMI como Unión por la Patria valoran lo que acaba de suceder como consecuencia de la negociación entre Sergio Massa y el Emirato de Qatar. Una intensa crisis ha sido eludida. En tanto, los ' halcones' han sido humillados una vez más: no hay estallido, la tasa de actividad se mantiene pese a todo y el desempleo no asoma tal como esperaban. ¿Solamente el colapso de la sociedad en su conjunto es la opción para llegar al poder?