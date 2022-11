Taylor Swift domina los Billboard rompiendo un histórico récord

Las canciones que encabezan el TOP 10 y la reacción de Taylor

“Anti-Hero” es la canción N° 1 en la nómina, seguida de “Lavender Haze”, “Maroon”, el tema que sacó con Lana del Rey “Snow On The Beach”, “Midnight Rain”, “Bejeweled”, “Question…?”, “You´re On Your Own Kid”, “Karma” y “Vigilante Shit”.