Indie pop: el género musical que llegó para quedarse

Con localidades agotadas y ante casi 10 mil personas, es evidente que la banda liderada por Goyo está casi tan exaltada como sus fans, incluso más, de haber llegado hasta acá.

El vocalista, declaró:

Es una noche muy hermosa y muy especial, no tengo palabras de agradecimiento. Tengo la sensación de que me voy a acordar de esto toda la vida”, dice el cantante entre la explosión de humo y los coristas vestidos de túnica. Es una noche muy hermosa y muy especial, no tengo palabras de agradecimiento. Tengo la sensación de que me voy a acordar de esto toda la vida”, dice el cantante entre la explosión de humo y los coristas vestidos de túnica.

La banda, durante las dos horas que duró el show, recorrió toda su discografía, incluyendo su último lanzamiento “El Big Blue” que ellos mismo definen como ‘el disco más Bandalos Chinos que hicimos’.

image.png

La emoción de presentarse en su país natal se vivió durante toda la noche, especialmente en canciones tan íntimas y acústicas como Los puntos o Veccar. Continúa el relato:

Me re emocioné en este tema que hace mucho no hacíamos y es el barrio donde nos criamos y conocimos Me re emocioné en este tema que hace mucho no hacíamos y es el barrio donde nos criamos y conocimos

La noche contó con un solo invitado en la noche, que fue Mateo Sujatovich, líder de Conociendo Rusia, quien subió con su guitarra para cantar Demasiado y su éxito Cabildo y Juramento.

Cuando el show parecía estar llegando a su fin, llegó la mayor sorpresa que tenían guardada para su fanáticos. Las luces del Luna Park enfocaron a un imitador de Elvis, quien caminaba por la platea y entregaba rosas al público.

Junto a Goyo, atravesaron todo el estadio hasta llegar al escenario e interpretar El ídolo y protagonizar un pequeño baile junto al vocalista. La banda coronó la noche bien arriba con hits como Nunca estuve acá, Tu órbita y Qué lindo.

El Big Blue Tour continuará durante noviembre y diciembre por México donde realizarán más de 15 shows. Para el 2023 Bandalos Chinos ya confirmó su presencia en los festivales internacionales Vive Latino (México) y Estereo Picnic (Colombia).

